АПК, авиасообщение и Дни культуры. У Минского и Омского регионов серьезный потенциал для развития
Особое значение в развитии регионов имеет и взаимодействие по линии Союзного государства. В эти дни проходит визит губернатора Минского региона в Омскую область России. На какие сферы экономики сделан акцент в первую очередь и чем друг другу интересны центральный регион и Западная Сибирь?
Среди приоритетных направлений - агропромышленный комплекс. К примеру, в Минской области уже успешно выращивают фиолетовую пшеницу. Это разработка омских аграриев. Культура очень богата цинком и железом, такими полезными микроэлементами.
Есть и проекты в животноводческом комплексе. А в планах и открытие учебного класса подготовки специалистов по работе с техникой Гомсельмаш на базе Омского государственного аграрного университета. 23 сентября состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Омской областью и Беларусью.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Лучшее тому подтверждение – это цифры товарооборотов. Так, за этот год он уже составил 11 млн долларов. Это на 64 % больше, чем в прошлом году. Мы, по сути, уже достигли годового значения 2024 года. Я бы хотел отметить, что Омская область активно нам поставляет продукцию нефтепереработки, поставляет семена, в том числе фиолетовой пшеницы, к которой уже есть интерес в Республике Беларусь".
Виталий Хоценко, губернатор Омской области России: "Что касается нерешенных вопросов, они тоже есть. Мы планируем дальше решать. Это и прямое авиасообщение между Омском и Минском. Мы наметили план для себя по гуманитарному взаимодействию, по обмену нашими музейными экспозициями, по обмену делегацией в части проведения Дней культуры Омской области на территории Минской области и Дней культуры Минской области на территории Омской области на следующий год. Это для нас особенно актуально, потому что Омск в следующем году будет находиться в статусе культурной столицы России".
Николай Дрофа, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области России: "Блок большой, где мы работаем, это лен-долгунец. Культура для наших северов очень интересная, она исторически всегда у нас была".
24 сентября в Омске состоится открытие новых локаций мультибрендового центра, где представлены такие наши флагманы, как Минский тракторный завод, Гомсельмаш, "Амкодор". Ожидается и презентация офиса представителя Белорусской торгово-промышленной палаты в Омске.