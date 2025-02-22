Новый политический вектор накрыл мир с приходом к власти Трампа. Европа переживает, как это отразится на ее безопасности, ведь теперь бывшие враги могут легко стать друзьями.

Интересно, о чем все-таки думал Кит Кэллог, когда формировал свою позицию по европейской проблематике, и, главное, согласовал ли с Марком Рютте тезисы по стратегическим планам? По Вэнсу, конечно, есть нюансы. Ну и нельзя не задаться вопросом: каково влияние Пита Хегсета на новые комбинации? Сегодня, когда читаешь подобные размышления и новости, диву даешься фокусу мысли человеческой. Вот всем буквально любопытно, каковы концептуальные взгляды у Марко Рубио.

Всем да не всем. Белоруска Мария Конторович нейтрально отнеслась к последним заявлениям Макфола и отправилась на полигон Борисовский. Не волнуйтесь, женщина не проявила политическую близорукость. Наоборот! Есть события поважнее трамповских. Ее сын, гвардеец – прямо здесь, на своей земле, готовится выстрелить из танка штатным снарядом. Всем бы нам пример брать с Марии и видеть важное в том, что рядом.

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"Он так относится ответственно ко всем своим заданиям, все выполняет. Работа очень сложная, ответственная, физически тяжелая. И уважение, и гордость одновременно ко всем ребятам, которые служат. Я сына правильно воспитала - то, что он стремится защищать своих близких и свою Родину".

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Накануне 23 Февраля что может быть лучшим подарком для бойцов, чем материнское одобрение и восхищение. А стоит ли говорить, что танковые экипажи на глазах родных чудеса творят?! Кто-то, безусловно, скажет: сплошной пафос - такие тренировки. Но стоит задуматься, а не ради пафоса ли не дают еще остановить огонь там, где стреляют не по мишеням. А на белорусских полигонах каждый выстрел лишь укрепляет безопасность страны и общества. Ну да, тоже пафос, но совсем другого рода.

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"Для танкистов это праздник. Мы постарались мотивировать военнослужащих, пригласив их родителей, которые воочию увидели, чем их сын занимается. Скажу, что результаты, которые на сегодняшний день показывает батальон, довольно-таки высокие".

Не ниже десятки - такую планку устанавливают для себя на занятиях снайперы. Кстати, некоторые российские военкоры, включая Сладкова, утверждают, что роль современных асов в СВО порой не ниже, чем у FPV-дронов. Правда, требования к мастерам выстрела запредельные: и с теми же беспилотниками бороться, и работать на ранее недоступных дальностях. В нашей армии теперь так и делают. В арсенале все больше дальнобойных винтовок.

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