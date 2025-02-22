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"Диспозиция": Беларуси важно удержать мирное созидание в условиях новых вызовов
Новый политический вектор накрыл мир с приходом к власти Трампа. Европа переживает, как это отразится на ее безопасности, ведь теперь бывшие враги могут легко стать друзьями.
Интересно, о чем все-таки думал Кит Кэллог, когда формировал свою позицию по европейской проблематике, и, главное, согласовал ли с Марком Рютте тезисы по стратегическим планам? По Вэнсу, конечно, есть нюансы. Ну и нельзя не задаться вопросом: каково влияние Пита Хегсета на новые комбинации? Сегодня, когда читаешь подобные размышления и новости, диву даешься фокусу мысли человеческой. Вот всем буквально любопытно, каковы концептуальные взгляды у Марко Рубио.
Всем да не всем. Белоруска Мария Конторович нейтрально отнеслась к последним заявлениям Макфола и отправилась на полигон Борисовский. Не волнуйтесь, женщина не проявила политическую близорукость. Наоборот! Есть события поважнее трамповских. Ее сын, гвардеец – прямо здесь, на своей земле, готовится выстрелить из танка штатным снарядом. Всем бы нам пример брать с Марии и видеть важное в том, что рядом.
"Он так относится ответственно ко всем своим заданиям, все выполняет. Работа очень сложная, ответственная, физически тяжелая. И уважение, и гордость одновременно ко всем ребятам, которые служат. Я сына правильно воспитала - то, что он стремится защищать своих близких и свою Родину".
Накануне 23 Февраля что может быть лучшим подарком для бойцов, чем материнское одобрение и восхищение. А стоит ли говорить, что танковые экипажи на глазах родных чудеса творят?! Кто-то, безусловно, скажет: сплошной пафос - такие тренировки. Но стоит задуматься, а не ради пафоса ли не дают еще остановить огонь там, где стреляют не по мишеням. А на белорусских полигонах каждый выстрел лишь укрепляет безопасность страны и общества. Ну да, тоже пафос, но совсем другого рода.
"Для танкистов это праздник. Мы постарались мотивировать военнослужащих, пригласив их родителей, которые воочию увидели, чем их сын занимается. Скажу, что результаты, которые на сегодняшний день показывает батальон, довольно-таки высокие".
Не ниже десятки - такую планку устанавливают для себя на занятиях снайперы. Кстати, некоторые российские военкоры, включая Сладкова, утверждают, что роль современных асов в СВО порой не ниже, чем у FPV-дронов. Правда, требования к мастерам выстрела запредельные: и с теми же беспилотниками бороться, и работать на ранее недоступных дальностях. В нашей армии теперь так и делают. В арсенале все больше дальнобойных винтовок.
Мы живем во времена, когда демаркационную линию между здравым смыслом и пустотой провести почти невозможно; когда вершина айсберга важнее более существенной части, ибо важно не то, что глубоко и правдиво, а то, что публично освещается. В этих условиях легко потеряться. Новые вызовы либо разобщают, либо объединяют объединяют народы. То, что происходит сейчас с обострившимся чувством ответственности за мир у белорусов, говорит об одном - мы сплотились и остаемся собой.