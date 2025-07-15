Арсенал Родины: почему Ми-8 называют вертолетом ста профессий

Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, выполняющий как гражданские, так и военные функции. Это одна из самых массовых и надежных машин в истории мировой авиации.

Всего их было выпущено более 12 тыс. единиц. В свое время "восьмерка" и ее модификации стали незаменимы для СССР с его обширными территориями и отдаленными регионами, до которых добраться по дорогам было затруднительно или вовсе невозможно.

Сейчас вертолеты Ми-8 различных модификаций эксплуатируют более чем в 50 странах мира, но больше всего в России.

В мае 1960 года Михаил Миль и его опытное конструкторское бюро приступили к модернизации многоцелевого транспортного Ми-4. Этому предшествовала поездка в США, где по заданию правительства советский авиаконструктор встречался с американскими коллегами и знакомился с их разработками. В итоге Миль пришел к выводу, что нужна не модернизация Ми-4, конструкция которого во многом повторяла компоновку американского Sikorsky S-55, а разработка более современного вертолета. Разработанный прототип, получивший рабочий индекс V8, принципиально отличался от "четверки". Вместо одного поршневого мотора машину оснастили двумя газотурбинными двигателями мощностью по полторы тысячи лошадиных сил, впервые спроектированными специально для вертолетов. При отказе одного двигателя другой автоматически выходил на повышенную мощность. При этом горизонтальный полет выполнялся без снижения высоты.

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Ми-8 получил противообледенительную систему, которая работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Ми-8 выполнен по одновинтовой схеме, представляя собой фюзеляж с пятилопастным несущим и трехлопастным рулевым винтами.

В сентябре 2013 года на аэродроме Боровая под Минском состоялась презентация белорусской модернизации Ми-8. Он получил приставку МСБ. Эта модель была создана путем модификации Ми-8Т.

Экспериментальный экземпляр Ми-8МСБ успел побить мировой рекорд, поднявшись на высоту 9150 метров над Эверестом за 29 минут 30 секунд.

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Это не единственное достижение той машины. По сравнению с предшественниками белорусская модель имела ряд преимуществ - как габаритных, так и технических. Сейчас работа белорусских оружейников по ремонту и модернизации старых "восьмерок" продолжается. Основная ее часть производится на Оршанском авиаремонтном заводе. Но многое делается под грифом "секретно".

Ми-8 получил прозвище "вертолет ста профессий". Он рассчитан на эксплуатацию в любое время суток, на полеты в сложных метеоусловиях, в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов. Машина доставляла группы геологов, перевозила строителей и нефтяников с их оборудованием, тушила пожары, эвакуировала больных, перевозила в отдаленные поселки врачей. Таким же универсальным вертолетом Ми-8 оказался и для военных. Его модификации могут и сегодня использоваться при решении самых различных задач: от высадки десанта и его огневой поддержки до перевозки боеприпасов, оружия и других грузов как военного, так и гражданского назначения.