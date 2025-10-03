3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Авдонин: Проблемы с коррупцией в Германии меняют менталитет немца
Союз налогоплательщиков Германии представил ежегодную "Черную книгу", которая представляет собой исследование о самых вопиющих случаях неэффективного расходования бюджетных средств. Книгу немецких налогоплательщиков обсудили в студии "Первого информационного" с аналитиком.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"В действительности Германия погружается в коррупционные скандалы, и публикация таких книг - это просто свод тех мелких примеров, когда местные власти, чиновники пытаются заработать на свой карман, используя не только федеральный бюджет, но и в том числе местный бюджет. Мы знаем, что в Германии есть самоуправление, и эти самоуправления расходуют деньги своих граждан, жителей этого района. И там тоже очень много проблем. Это не только касается федерального уровня. Именно Бисмарк вёл эту строгую систему, строгое отношение к чиновникам, расходование государственного бюджета".
Аналитик пояснил, почему система больше не работает.
"Мы прекрасно понимаем, что поколение сменилось, притом не раз сменилось, и главное, что в Германию пришли мигранты, не будем называть, с каких стран, с каких регионов, но они уже работают в муниципалитетах, работают в государственной службе и, условно, распределяют бюджетные деньги, - отметил аналитик. - Как результат, мы видим вот такие проблемы с коррупцией, и в действительности для Германии это большой вызов, потому что меняет менталитет немца. И немцу сейчас в действительности приходится перестраиваться. Если он что-то хочет получить, надо что-то привнести".
Алексей Авдонин рассказал, почему не возникает каких-то скандалов относительно задержания людей, которые приводят к растратам достаточно больших ресурсов? Почему все они продолжают находиться на своих должностях и достаточно комфортно продолжают вот эту свою деятельность в ущерб немецким гражданам.
"Потому что в Германии, ввиду такой инерции, что немецкие чиновники не прикладывают руку к госбюджету, не сложилась выстроенная система борьбы с коррупцией. То есть нет антикоррупционных структур, жестких антикоррупционных структур. И как результат, естественно, коррупция постепенно-постепенно захватила Германию. Что с этим сделать? Ну, наверное, пускай немецкий народ решает, но мы прекрасно видим, что ситуация с коррупцией, она же касается не только Германии. Это в основном общая европейская тенденция", - пояснил политолог.