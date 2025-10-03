Авдонин: Проблемы с коррупцией в Германии меняют менталитет немца

Алексей Авдонин в студии "Первого информационного" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c644dd58-c997-4979-8504-82d5f70a3d7d/conversions/f810685c-c4d1-4746-b8f6-9d5a3344412d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c644dd58-c997-4979-8504-82d5f70a3d7d/conversions/f810685c-c4d1-4746-b8f6-9d5a3344412d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c644dd58-c997-4979-8504-82d5f70a3d7d/conversions/f810685c-c4d1-4746-b8f6-9d5a3344412d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c644dd58-c997-4979-8504-82d5f70a3d7d/conversions/f810685c-c4d1-4746-b8f6-9d5a3344412d-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Авдонин в студии "Первого информационного"

Союз налогоплательщиков Германии представил ежегодную "Черную книгу", которая представляет собой исследование о самых вопиющих случаях неэффективного расходования бюджетных средств. Книгу немецких налогоплательщиков обсудили в студии "Первого информационного" с аналитиком.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"В действительности Германия погружается в коррупционные скандалы, и публикация таких книг - это просто свод тех мелких примеров, когда местные власти, чиновники пытаются заработать на свой карман, используя не только федеральный бюджет, но и в том числе местный бюджет. Мы знаем, что в Германии есть самоуправление, и эти самоуправления расходуют деньги своих граждан, жителей этого района. И там тоже очень много проблем. Это не только касается федерального уровня. Именно Бисмарк вёл эту строгую систему, строгое отношение к чиновникам, расходование государственного бюджета".

Аналитик пояснил, почему система больше не работает.

"Мы прекрасно понимаем, что поколение сменилось, притом не раз сменилось, и главное, что в Германию пришли мигранты, не будем называть, с каких стран, с каких регионов, но они уже работают в муниципалитетах, работают в государственной службе и, условно, распределяют бюджетные деньги, - отметил аналитик. - Как результат, мы видим вот такие проблемы с коррупцией, и в действительности для Германии это большой вызов, потому что меняет менталитет немца. И немцу сейчас в действительности приходится перестраиваться. Если он что-то хочет получить, надо что-то привнести".

Алексей Авдонин рассказал, почему не возникает каких-то скандалов относительно задержания людей, которые приводят к растратам достаточно больших ресурсов? Почему все они продолжают находиться на своих должностях и достаточно комфортно продолжают вот эту свою деятельность в ущерб немецким гражданам.