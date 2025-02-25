Беларусь готовится к 80-летию Великой Победы. Узнали, что уже сделано и кто приглашен на праздник

Беларусь готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. Через два с половиной месяца пройдет военный парад, масштабная выставка и другие мероприятия, посвященные борьбе советского народа в Великой Отечественной войне и празднику 9 Мая. Заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования прошло в правительстве.

Оргкомитет собирается каждый месяц, чтобы подробно обсудить, что уже сделано к памятной дате, как Беларусь готовится к 9 Мая (от оформления городов до логотипа праздника) и какие мероприятия запланированы накануне и в сам торжественный день.

Важно найти нестандартные решения в праздничном оформлении городов

Премьер сразу отметил: важно не повторяться в праздничном убранстве столицы и областных центров, хотя придется немало потрудиться, чтобы удивить и своих, и гостей.

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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Жителями Минска, многочисленными гостями отмечалось, что в прошлом году к оформлению города подошли нестандартно. Использовано много новых идей, в том числе увековечение памяти героев-освободителей, военачальников, которые внесли значительный вклад в освобождение Беларуси. Понятно, что в этом году надо планку эту удержать, но не повторяя те решения, которые уже были применены ранее".

Экспозиция в Международном выставочном центре

Из новинок - экспозиция в Международном выставочном центре. Президент поставил задачу, чтобы она была посвящена ключевым событиям и персоналиям военных лет прошлого века, а также современным достижениям белорусского оборонного комплекса. Экспонаты сейчас собирают из всех музеев страны. Не обойдется и без интерактивных экранов и инновационных решений.

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Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Чтобы вы понимали масштаб, это второй музей Великой Отечественной войны. Поэтому проект амбициозный, но очень интересный и очень концептуальный: все, абсолютно все, что привело советский народ к Великой Победе за эти четыре года ужасной войны, весь путь, который прошел белорусский народ и весь советский народ для того, чтобы освободить нашу землю от немецко-фашистских захватчиков".

Участие в праздничном параде примут 24 парадных расчета

Конечно, будет и военный парад. Причем концепция его проведения новая. Всего задействуют более 24 парадных расчетов: от бронетанковой техники до современных средств радиоэлектронной борьбы. Пригласили для участия в параде и военных из России, Китая и знаменные группы стран СНГ.

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Леонид Касинский, помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси, генерал-майор: "В этом году парад будет состоять практически из двух равноценных частей. Одна - историческая часть, вторая - современная часть. Историческая часть будет включать в себя прохождение различной ретротехники, в том числе той, которую нам предоставляют реконструкторы, имеющиеся у нас в стране. Это будут исторические парадные расчеты в форме военных лет, с вооружением военных лет. И, по сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах Парада Победы 1945 года в Москве. Конечно же, пройдут легендарные танки Т-34. То, что, наверное, увидим впервые, - это будут знаменитые тачанки с пулеметами. Но оставим интригу до 9 Мая".

Большая культурная программа. Белорусские города наградят вымпелами