Беларусь и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в области трансплантологии

Беларусь и Сербия расширяют горизонты сотрудничества в медицине. 24 сентября в Минске был подписан меморандум о сотрудничестве в области трансплантационной медицины. Подписи под документом поставили министры здравоохранения Беларуси и Сербии. Стороны выразили уверенность, что документ даст возможность для расширения взаимного сотрудничества между учреждениями здравоохранения двух стран.

Златибор Лончар, министр здравоохранения Сербии:

"Благодаря лечению, которое получили граждане Сербии в Беларуси, их качество жизни намного улучшилось. Здесь я имею в виду тех граждан, которым была выполнена операция по трансплантации почки и которые больше не нуждаются в прохождении процедуры диализа. Сегодня мы договорились для начала сконцентрироваться на нескольких областях: это трансплантология, служба скорой помощи и онкология. Это три направления, в которых мы будем работать в ближайшее время. Мы объединим специалистов из Сербии и Беларуси и разработаем наилучшее решение. Мы также говорили о том, какие лекарственные средства производятся здесь, что могло бы быть интересным для нас и для наших граждан".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: "Имея формат промышленного производства, то, что есть у нас в стране, важно, чтобы жители тех стран, которые приезжают к нам лечиться, в том числе и жители Сербии, понимали, насколько качественная у нас медицина, насколько мы используем свои наработки в ее исполнении. Поэтому убежден, что это, скажем так, первый фундаментальный шаг, который приведет к более эффективному и широкому формату взаимодействия в сфере здравоохранения между нашими странами".