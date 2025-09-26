3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Беларусь выступила с инициативой обмена опытом идентификации электромобилей
Беларусь выступила с инициативой обмена опытом идентификации электромобилей на предмет типа гибридной силовой установки. Соответствующее заявление председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский сделал на полях заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.
Сегодня количество электротранспорта растет высокими темпами. Так как в Беларуси действуют льготные условия для растаможивания электрокаров, необходимо четко распределять, где установлен мотор, работающий на электричестве, а где гибридный двигатель. Во втором случае автомобиль не попадет под условия бесплатного растаможиваня.
Участники заседания также пришли к общему мнению по положениям проекта Меморандума о взаимопонимании между таможенными службами государств СНГ об упрощении транзитных перевозок.