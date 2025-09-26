Беларусь выступила с инициативой обмена опытом идентификации электромобилей

Сегодня количество электротранспорта растет высокими темпами. Так как в Беларуси действуют льготные условия для растаможивания электрокаров, необходимо четко распределять, где установлен мотор, работающий на электричестве, а где гибридный двигатель. Во втором случае автомобиль не попадет под условия бесплатного растаможиваня.