Белорусская партия "Белая Русь" и Партия социалистов Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве

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Белорусская партия "Белая Русь" и Партия социалистов Республики Молдова 12 июля подписали меморандум о сотрудничестве в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

С белорусской стороны документ подписала председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова, от молдавской партии - ее председатель Игорь Додон.

"Сегодня мы сделали очень серьезный шаг для наших двусторонних отношений. Беларусь и Молдова всегда были дружественными странами. Были разные периоды, когда мы дружили и общались более близко, по-братски", - сказал после подписания Игорь Додон, вспоминая, как в бытность своего президентства несколько раз встречался и в Минске, и Кишиневе с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

По его словам, и сейчас в Молдове помнят, как Лукашенко и Додон на белорусских тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом.

"Это были лучшие времена в наших двусторонних отношениях", - сказал он.

Игорь Додон отметил: отношения между Беларусью и Молдовой - и экономические, и на личном уровне - всегда были хорошие. Чего не скажешь о периоде последних нескольких лет.

"К сожалению, в последние 3-4 года на уровне первых лиц - не по вине белорусской стороны, а по вине молдавской стороны - нет контактов. Но через два месяца у нас пройдут парламентские выборы. Молдова - парламентская страна. По всем опросам оппозиция, включая Партию социалистов, наберет больше 70 %. Поэтому уверен, что уже с октября мы возобновим стратегический диалог между нашими странами", - сказал он в комментарии журналистам.

Вместе с тем, несмотря на ситуацию, молдавский народ, большинство граждан Республики Молдова считают белорусов своими братьями, подчеркнул Игорь Додон.

Подписанный сегодня документ предусматривает развитие отношений между ведущими партиями двух стран.

"Мы уже начали обговаривать определенные конкретные мероприятия, которые будем проводить в этом, в следующем году. У нас есть молодежные организации, довольно сильные. Я думаю, что в ближайшее время будут контакты на уровне наших молодежных организаций", - сказал председатель молдавской партии.

Ольга Чемоданова добавила, что подписание меморандума, несомненно, обсуждалось заранее.

"Мы прекрасно понимаем, какая на сегодня складывается обстановка, в том числе в Республике Молдова, да и вокруг нашей страны. Но понимаем, что сегодня то самое время, когда нашим народам надо действительно быть вместе, держаться друг друга. И самое главное - это последующее выстраивание как межпарламентских отношений, межгосударственных, конечно же, и между народами в том числе", - сказала она.

Председатель Белорусской партии "Белая Русь" выразила уверенность, что дорожная карта, которая в последующем будет проработана и подписана, даст соответствующий результат совместной работы.

В ходе церемонии подписания сторонами подчеркивалась символичность места, где произошло это важное событие.

В частности, Игорь Додон заметил, что несколько дней назад Беларусь отмечала День Независимости - государственный праздник, установленный 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. И в целом этот год, по его словам, особенный: 80 лет Победы. Кстати, в Кишиневе 9 мая десятки тысяч человек вышли на марш Победы, несмотря на проливной дождь.

"Неслучайно именно в этом году две крупнейшие партии Молдовы и Беларуси решили подписать этот меморандум", - сказал председатель партии, добавив, что это серьезный политический шаг.

По словам Ольги Чемодановой, место, в котором прошло подписание меморандума, символичное для белорусов.

"Здесь мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, проливал кровь, чтобы мы жили под мирным небом, строили и развивали нашу страну. Мы сделаем все, чтобы сохранить мир на нашей земле, чтобы процветали наши страны", - сказала она.

Председатель Белорусской партии "Белая Русь" напомнила, что в Минске открыт памятник молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу.