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Белорусские инициативы звучат на II Форуме женского предпринимательства стран БРИКС в Москве
"Инвестиции в женщин - инвестиции в будущее". Эта фраза стала слоганом II Форума женского предпринимательства стран БРИКС в Москве.
В нем принимает участие и белорусская делегация, которая представляет свои проекты в ряде направлений. В частности, это медицина, IT-сектор, aгробизнес, легкая промышленность. Беларусь расширяет взаимодействие со странами БРИКС, все больше участников вовлекается в бизнес и совместные проекты.
Ключевой площадкой обсуждений и переговоров стал Национальный центр "Россия".
Форум собрал представительниц из трех десятков стран, а это более тысячи гостей, и только спикеров две сотни. Женский деловой альянс БРИКС выступает за максимальное вовлечение женщин планеты в бизнес.
Опыт Беларуси интересен БРИКС в самых разных сферах. Подтверждение тому - офис женского делового альянса, который открыт в Беларуси. Это одна из договоренностей с Белорусским союзом женщин. И такие площадки - возможность напрямую договориться о развитии совместных проектов.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Конечно, это контакты, конечно, это знакомства, конечно, это потрясающий опыт, который есть у каждой стороны, наш опыт, которым мы можем поделиться со странами-участницами. Мы понимаем, что женщины очень быстро находят такие точки взаимопонимания, взаимоприкосновения, а здесь тем очень много. И это не только, условно, технологии, это еще, например, то же здравоохранение, где точно нашей стране есть что сказать, что показать и чему научить. Поэтому этот взаимный опыт, взаимный обмен очень важен. И эта площадка, она прекрасна именно для этого".
Елена Прохорова, председатель объединенной организации предпринимателей Белорусского союза женщин:
"Это сумасшедшее просто пространство, которое дает нам возможность реализации многих бизнес-проектов. Женское предпринимательство набирает обороты, и повестка женского предпринимательства все более и более обширно продвигается в странах БРИКС. Мне кажется, что повестка, которая транслируется на площадке форума, очень плавно перетечет и локализуется на территории Республики Беларусь, и мы с новой силой, с новыми стремлениями будем осваивать новые рубежи и новые рынки".
Особый интерес вызвала также панельная сессия, где Беларусь рассказала о своем опыте привлечения внимания к женскому здоровью. Здравоохранение рассматривается как ключевой вектор сотрудничества БРИКС. Эксперты и политики обсудили инновационные стратегии в профилактике заболеваний, а также создание условий для равного доступа к медицинским услугам.
Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
"Мы можем поделиться своим опытом работы в экстремальных условиях, в условиях пандемии. Второй момент: мы, конечно же, можем поделиться теми инновациями и высокими технологиями, которые на сегодняшний день существуют в научно-практических центрах. То, что сегодня с высоких трибун звучит о доступности для простых граждан высокотехнологичной медицинской помощи, мы утверждаем, мы достигли этого".
Елена Стальбовская, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Для нас это очень важная тема, потому что Республика Беларусь, выступая партнером БРИКС, всецело разделяет принципы, модели стран-партнеров. Основными ключевыми направлениями являются расширение финансово-экономического сотрудничества, углубление взаимодействия в сфере безопасности и политики, в сфере культуры и межличностных контактов".
Среди белорусских интересов, о которых также идет речь, - инвестиции и IT-сектор, легкая промышленность, АПК, образование, торговля и социальная сфера. Ключевая тема - развитие регионального сотрудничества напрямую.