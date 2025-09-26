Белорусские медийщики впервые участвуют в MBA-программе "Мастерской новых медиа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934c1660-e147-4283-9c05-76bce2c69d2c/conversions/5bb93487-8608-4e44-adfe-c85dd04453ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934c1660-e147-4283-9c05-76bce2c69d2c/conversions/5bb93487-8608-4e44-adfe-c85dd04453ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934c1660-e147-4283-9c05-76bce2c69d2c/conversions/5bb93487-8608-4e44-adfe-c85dd04453ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934c1660-e147-4283-9c05-76bce2c69d2c/conversions/5bb93487-8608-4e44-adfe-c85dd04453ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

В России стартовала MBA-программа для управленцев в медиаиндустрии. Обучение медиа- и PR-специалистов проводит федеральная образовательная программа "Мастерская новых медиа".

Это второй поток программы, в котором участвуют руководители медиахолдингов, главные редакторы, владельцы или топ-менеджеры СМИ и корпораций, федеральные эксперты в медиасфере. Участники познакомятся с практическими подходами к различным типам мышления, обучатся практикам менеджмента и приобретут навыки управления. Также их ждут нейропрактикум и личное общение с лидерами индустрии.

Обучение состоит из пяти модулей. Среди экспертов нынешнего (первого) модуля - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, директор по маркетингу, издатель РБК Андрей Сикорский и другие.

Алексей Жарич

"Мы разговариваем с участниками программы как с потенциальными партнерами, говорим о том, куда мы движемся. И если руководители медиа, представленные на обучении, с какими-то пунктами нашего движения согласны, их команды могут к этому движению присоединиться. А могут предложить свои идеи. Но также важно и нам в этом диалоге понимать, куда движутся медиа", - подчеркнул Алексей Жарич.

Впервые помимо руководителей российских медиа в программе участвуют представители СМИ Беларуси и Абхазии. Белтелерадиокомпанию представляет главный директор главной дирекции интернет-вещания Александр Хоровец.

После пяти модулей обучения у участников программы будет возможность войти в закрытый Клуб руководителей медиа. Клуб создан участниками первого потока "Высшей школы новых медиа" и работает над решением вызовов, стоящих перед медиаиндустрией.

"Мастерская новых медиа" - программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".