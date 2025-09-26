3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Белорусские медийщики впервые участвуют в MBA-программе "Мастерской новых медиа"
В России стартовала MBA-программа для управленцев в медиаиндустрии. Обучение медиа- и PR-специалистов проводит федеральная образовательная программа "Мастерская новых медиа".
Это второй поток программы, в котором участвуют руководители медиахолдингов, главные редакторы, владельцы или топ-менеджеры СМИ и корпораций, федеральные эксперты в медиасфере. Участники познакомятся с практическими подходами к различным типам мышления, обучатся практикам менеджмента и приобретут навыки управления. Также их ждут нейропрактикум и личное общение с лидерами индустрии.
Обучение состоит из пяти модулей. Среди экспертов нынешнего (первого) модуля - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, директор по маркетингу, издатель РБК Андрей Сикорский и другие.
"Мы разговариваем с участниками программы как с потенциальными партнерами, говорим о том, куда мы движемся. И если руководители медиа, представленные на обучении, с какими-то пунктами нашего движения согласны, их команды могут к этому движению присоединиться. А могут предложить свои идеи. Но также важно и нам в этом диалоге понимать, куда движутся медиа", - подчеркнул Алексей Жарич.
Впервые помимо руководителей российских медиа в программе участвуют представители СМИ Беларуси и Абхазии. Белтелерадиокомпанию представляет главный директор главной дирекции интернет-вещания Александр Хоровец.
После пяти модулей обучения у участников программы будет возможность войти в закрытый Клуб руководителей медиа. Клуб создан участниками первого потока "Высшей школы новых медиа" и работает над решением вызовов, стоящих перед медиаиндустрией.
"Мастерская новых медиа" - программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Присоединиться к "Мастерской новых медиа" можно в социальных сетях: