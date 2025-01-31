Белорусские спецназовцы примут участие в престижных международных соревнованиях в Дубае

Белорусские правоохранители примут участие в международных соревнованиях UAE SWAT Challenge 2025 в Дубае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Впервые в составе делегации МВД на турнир среди спецподразделений, который пройдет с 1 по 5 февраля в Дубае, отправились три команды: СПБТ "Алмаз", СОБР и ОМОН. "Вы основательно готовились к этим стартам, но и соперники тоже. Поэтому конкуренция будет серьезной. Главное - не забывайте поддерживать друг друга и помните, что вы - одна команда, которая представляет Беларусь. Желаю удачи. Пусть все получится. Ждем вас с победой", - дал напутствие министр внутренних дел Иван Кубраков.

Престижные состязания пройдут уже в шестой раз. Благодаря широкому представительству и высокому уровню претендентов на победу соревнования по праву называют олимпиадой спецназа. На этот раз заявки на участие прислали более 100 коллективов из почти 50 стран мира. Это рекордный показатель за всю историю проведения турнира.