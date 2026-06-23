Белорусские военные поздравили 100-летнего ветерана Михаила Шашкова с юбилеем

Белорусские военные поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Михаила Шашкова. Начало вторжения нацистских оккупантов на белорусские земли Михаил Семенович встретил в свой день рождения 22 июня 1941 года, будучи 15-летним юношей.

После освобождения родной деревни на Смоленщине он стал сыном полка, а через год - командиром зенитного орудия. В составе 1-го Белорусского фронта участвовал в операции "Багратион" и в боях за освобождение Польши.

После Великой Победы продолжил службу, стал полковником в отставке, награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и медалями. Михаил Шашков также является автором книги "Опаленные войной", а еще - отец четверых детей, дед и прадед.

Поздравляя именинника, помощник министра обороны генерал Касинский отметил его вклад в разгром нацизма и приближение Великой Победы, пожелал крепкого здоровья и долголетия, а также передал наказ от главы оборонного ведомства: беречь себя до следующего юбилея.