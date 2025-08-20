Белорусские военные приступили к учениям на полигоне Ашулук

Белорусские зенитчики на полигоне Ашулук в Астраханской области завершили подготовку вооружения, военной и специальной техники к стрельбе.



Боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск заступили на боевое дежурство. В рамках второго этапа оперативно-тактического учения военнослужащие выполнят боевые стрельбы, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя.