Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусские военные приступили к учениям на полигоне Ашулук

Белорусские зенитчики на полигоне Ашулук в Астраханской области завершили подготовку вооружения, военной и специальной техники к стрельбе.

Боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск заступили на боевое дежурство. В рамках второго этапа оперативно-тактического учения военнослужащие выполнят боевые стрельбы, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя.

армиявоенные учения