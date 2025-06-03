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Белорусский дальнобойщик и случайные парни спасали российские военные аэродромы от атак дронов
1 июня Украина совершила террористическую атаку с применение FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны России.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
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Очередной раунд переговоров в Стамбуле: почему мира всё ещё нет, и что скрывает украинская делегация, привезшая с собой "документалиста" с фейковыми фильмами? Шокирующие теракты на российских железных дорогах и атаки дронов на стратегические аэродромы - как далеко зашли украинские диверсанты? Услышим эксклюзивные комментарии от журналиста RT Константина Придыбайло, а также рассказ белорусского дальнобойщика, который с риском для жизни останавливал дроны в Иркутской области. И главное: есть ли шанс на мир, или Украина - лишь первая ступень к новой большой войне Запада против России?
Аэродромы стратегической авиации в Мурманской и Иркутской областях - это законная военная цель в период военных действий между государствами. Главный вопрос: все ли было сделано для того, чтобы обезопасить военную технику на этой территории? Например, для минимизации потерь были ли хоть какие-то укрытия для авиации?
Сейчас можно говорить, что выведено из строя до 8 единиц Ту-95МС, до 4 единиц Ту-22М и 1 Ан-12. Почему происшествие не было предотвращено - это вопрос к спецслужбам. Но нужно отметить храбрость мужиков, которые в Иркутской области подручными средствами останавливали рой вылетавших FPV-дронов и несущих заряды взрывчатки. Среди тех, кто пытался остановить атаку дронов, был и белорусский дальнобойщик.
Антон Мацкевич, белорусский дальнобойщик:
"Я сразу не мог поверить, что они могут так далеко забраться и атаковать аэродром. Абсолютно не верилось. Все происходило очень быстро. Времени думать не было. Все, что было под рукой - куски асфальта, булыжники, камни, мы приносили к машине и закидывали, давили эти дроны, накладывали на них, на лопасти, на винты, чтобы они не взлетели. У нас первой задачей было то, чтобы они не покинули грузовик".
По словам мужчины, когда один из беспилотников начал подниматься в воздух, кто-то крикнул, что нужно убегать.
"Мы отбежали от машины, сразу через секунд 30 произошел взрыв", - рассказал Антон.
Молодой человек не считает себя героем: "Было много человек, которые помогали. Не я один там это все делал".
"Россия и Беларусь - это как старший брат и младший брат. Они все время вместе, поэтому надо было как-то помочь, нельзя было остаться где-то в стороне", - заключил белорус.
Конечно, то, что украинские дроны забрались так далеко, не может не пугать. Еще больше пугает серия терактов на железных дорогах в Брянской и Курской областях. Это определенно дело рук украинских диверсантов, использовавших американскую пластическую взрывчатку С-4. Есть погибшие и пострадавшие. А следствие не исключает, что на территории России действуют сразу несколько активных групп.