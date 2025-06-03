Белорусский дальнобойщик и случайные парни спасали российские военные аэродромы от атак дронов

1 июня Украина совершила террористическую атаку с применение FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны России.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

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Аэродромы стратегической авиации в Мурманской и Иркутской областях - это законная военная цель в период военных действий между государствами. Главный вопрос: все ли было сделано для того, чтобы обезопасить военную технику на этой территории? Например, для минимизации потерь были ли хоть какие-то укрытия для авиации?

Сейчас можно говорить, что выведено из строя до 8 единиц Ту-95МС, до 4 единиц Ту-22М и 1 Ан-12. Почему происшествие не было предотвращено - это вопрос к спецслужбам. Но нужно отметить храбрость мужиков, которые в Иркутской области подручными средствами останавливали рой вылетавших FPV-дронов и несущих заряды взрывчатки. Среди тех, кто пытался остановить атаку дронов, был и белорусский дальнобойщик.

Антон Мацкевич. Атака дронов на военные аэродромы РФ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3048926f-c8bf-4fc0-9593-92df4697642b/conversions/205f9bfb-4aed-4992-9d27-65947b6355b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3048926f-c8bf-4fc0-9593-92df4697642b/conversions/205f9bfb-4aed-4992-9d27-65947b6355b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3048926f-c8bf-4fc0-9593-92df4697642b/conversions/205f9bfb-4aed-4992-9d27-65947b6355b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3048926f-c8bf-4fc0-9593-92df4697642b/conversions/205f9bfb-4aed-4992-9d27-65947b6355b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Мацкевич, белорусский дальнобойщик:

"Я сразу не мог поверить, что они могут так далеко забраться и атаковать аэродром. Абсолютно не верилось. Все происходило очень быстро. Времени думать не было. Все, что было под рукой - куски асфальта, булыжники, камни, мы приносили к машине и закидывали, давили эти дроны, накладывали на них, на лопасти, на винты, чтобы они не взлетели. У нас первой задачей было то, чтобы они не покинули грузовик".

По словам мужчины, когда один из беспилотников начал подниматься в воздух, кто-то крикнул, что нужно убегать.

"Мы отбежали от машины, сразу через секунд 30 произошел взрыв", - рассказал Антон.

Молодой человек не считает себя героем: "Было много человек, которые помогали. Не я один там это все делал".

"Россия и Беларусь - это как старший брат и младший брат. Они все время вместе, поэтому надо было как-то помочь, нельзя было остаться где-то в стороне", - заключил белорус.