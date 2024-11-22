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Белорусский Дом печати изготовил более 7 млн бюллетеней к выборам Президента Беларуси
Более 7 млн бюллетеней изготовлено к выборам Президента Беларуси, сообщила журналистам секретарь ЦИК Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА.
"Бюллетени по выборам Президента Республики Беларусь изготовлены Белорусским Домом печати по заказу Центральной избирательной комиссии. Их количество связано с численностью избирателей. Закон предусматривает возможность изготовления небольшого запаса бюллетеней на случай, если избиратели будут портить бюллетени. Изготовлено чуть более 7 млн бюллетеней", - отметила Елена Балдовская.
Сегодня по разработанному графику начинается выдача бюллетеней в регионы. "Председатели областных и Минской городской комиссии получают в Центральной избирательной комиссии соответствующую доверенность, на основании которой типография осуществляет отгрузку соответствующей партии печатной продукции. При этом составляется соответствующий акт, который подписывается и лицом, которое получает бюллетени, и Центральной избирательной комиссией", - подчеркнула секретарь ЦИК.
"По первоначальной информации в списки избирателей включено 6 900 504 избирателя. Эта цифра может изменяться в связи с тем, что комиссии сейчас работают со списками избирателей. Вплоть до основного дня голосования граждане могут обращаться по вопросам включения либо исключения их из списков в участковые избирательные комиссии", - дополнила Елена Балдовская.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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