Белстат: Россияне охотно покупают не только продукты питания, но и белорусскую косметику и одежду

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Торговля между Беларусью и Россией за последние 5 лет увеличилась в 1,7 раза. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказала зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк.

Исторически сложилось, что основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, отметила она. "Удельный вес взаимной торговли год от года увеличивается, по итогам 2024 года он составил 60 %. Если говорить в динамике, то за последние 5 лет он увеличился в 1,7 раза. Мы активно торгуем с Российской Федерацией. В основном мы закупаем промежуточные товары: сырье и материалы, из которых мы в дальнейшем производим продукцию. Такие товары занимают в нашем импорте 70 %. Поставляем на российский рынок товары с более высокой добавленной стоимостью. Такие товары занимают в экспорте 60 %. Это товары инвестиционной и потребительской категории".

Актуальное интервью | Наталья Тарасюк "Основными инвесторами для нашей страны по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72%. " Об этом рассказала Наталья Тарасюк, Зампредседателя национального статистического комитета Беларуси. - Как работают наши субъекты хозяйственности? - Какие сферы на сегодня наиболее интересны для вложения? - В каких сферах имеются инновационные разработки? 03.04.2025 15:00

Наталья Тарасюк:

"Основные товары, которые мы приобретаем в Российской Федерации, это тройка: нефть, природный газ, черные металлы, изделия из них. А поставляем в основном молочную продукцию, мясную продукцию, легковые автомобили, грузовые автомобили, телевизоры и очень многое другое".

Говоря про торговлю, зампредседателя Национального статистического комитета отметила, что Беларусь каждый год ставит амбициозные планы. По ее словам, в 2025 году, несмотря на то что последние несколько лет и так рекорд в торговле, всегда есть прибавка. В этом году также планируется добавить в общую торговлю еще плюс 5 %.

"По статистике молочная продукция бьет рекорд. Самый высокий удельный вес именно наших продаж на российский рынок. Ни для кого не секрет, что очень ценится наше качество, наш ассортимент и вкус нашей продукции. И поэтому создаются объекты ТПС для распространения белорусской продукции. И сами предприятия напрямую с удовольствием покупают наши товары".

"Даже несмотря на иногда достаточно длинное плечо для доставки белорусской продукции, нашим предприятиям выгодно торговать, поскольку есть области, куда достаточно просто доставлять товары", - считает она.