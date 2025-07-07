Белтелеком планирует к 2030 году обеспечить скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с

Чтобы внедрялись услуги и платформы, важно развитие соответствующей инфраструктуры. В "Актуальном интервью" гендиректор РУП "Белтелеком" Алексей Ивашкин рассказал о перспективах работы и о том, что уже сделано за последние годы.

Белтелеком активно модернизирует свои сети. В 2024 году реализовали замену ядра, благодаря которому теперь имеется современное решение и которое сильно влияет на качественное оказание самой главной услуги - доступа в интернет. "В планах находится и дальнейшая модернизация. Сейчас средняя скорость доступа в интернет, которую мы фиксируем, больше 100 Мбит/с. В ближайшее время мы хотим вывести на рынок предложение со скоростью 1 Гбит/с, а к 2030 году увеличить эту скорость до 2,5 Гбит/с", - назвал цифры гендиректор.

Алексей Ивашкин также добавил, что его предприятие предоставляет услуги по зарядке электромобилей.

На данный момент у Белтелекома насчитывается 212 электрозаправочных станций в 51 городе. Однако в Беларуси предполагается и дальнейший рост использования электромобилей, поэтому планируется увеличение количества станций к 2030 году. Их, по словам гендиректора, должно стать около 2 тыс.

Алексей Ивашкин:

"У Белтелекома есть и другие интересные услуги. Например, видеоконтроль, который активно внедряют как для юридического, так и для частного сектора. Количество камер к 2030-му тоже хотим увеличить в несколько раз. Сегодня видеоконтролем пользуются 350 тыс. абонентов, 12 тыс. частных, многоквартирных домов охвачены этой услугой".