Бесплатное питание. Какие еще льготы положены многодетной семье, в которой воспитываются школьники
Автор:Редакция news.by
Какие льготы положены многодетной семье, в которой воспитываются школьники, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
Одна из льгот, доступная всем белорусским школьникам, - бесплатный проезд. Так, с 1 сентября по 30 июня учащиеся школ могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте.
Кроме того, многодетным семьям, в которых есть школьники, выплачивается единовременная помощь к новому учебному году - 146,32 рублей на каждого школьника. Такую помощь получат порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей.
Кроме того, многодетная семья может рассчитывать на льготу по оплате за пользование школьными учебниками и пособиями, бесплатное питание в школе.