Бесплатное питание. Какие еще льготы положены многодетной семье, в которой воспитываются школьники

Какие льготы положены многодетной семье, в которой воспитываются школьники, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Одна из льгот, доступная всем белорусским школьникам, - бесплатный проезд. Так, с 1 сентября по 30 июня учащиеся школ могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте.

Кроме того, многодетным семьям, в которых есть школьники, выплачивается единовременная помощь к новому учебному году - 146,32 рублей на каждого школьника. Такую помощь получат порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей.