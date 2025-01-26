"Беспредметная и неправильная" - наблюдатели о резолюции ЕП о непризнании выборов в Беларуси

На президентских выборах в Беларуси аккредитовано 486 международных наблюдателей. Они продолжают следить за ходом голосования и в основной день, 26 января.

Среди зарубежных экспертов есть представители Африканского континента, Латинской Америки, Азии, пространства СНГ и европейских стран. То есть избирательный процесс в Беларуси проходит максимально открыто, хотя Европарламент заранее назвал наши выборы "не демократичными".

Врачев Крыстьо, международный наблюдатель (Болгария):

"Если мы посмотрим на эту резолюцию, то поймем, что она абсолютно беспредметная и неправильная. Мне очень нравится атмосфера на участках. Я приятно удивлен ответственностью белорусов - избирательная активность очень высокая. Это то, что показывает реальное отношение людей к развитию государства".

Наблюдать за выборами в Беларуси приехала большая делегация парламентариев из Сербии. Драган Станоевич поделился впечатлениями: к электоральной кампании белорусы относятся как к празднику, сама страна радует своей красотой и аккуратностью. А ведь на Западе пытаются культивировать негативный образ Беларуси. Европейская дезинформация сейчас особенно усилилась.

"Когда я был в Беларуси несколько месяцев назад, я уже знал, что на Западе готовят провокации, говорили, что нет демократии, выборы без выборов. И поэтому очень важно, чтобы было большое количество именно международных наблюдателей, которые будут свидетельствовать, как все происходило, - обозначил международный наблюдатель из Сербии Драган Станоевич. - Потому что, видимо, им все виднее оттуда, чем нам здесь. А мы им как свидетели здесь покажем то, что мы видим, а не то, что они хотят видеть".

Высокое качество белорусского избирательного процесса задает высокую планку для дальнейшей работы в качестве электорального эксперта, признаются наблюдатели из Бельгии. На этом фоне принятая Европарламентом резолюция о превентивном непризнании выборов в Беларуси просто возмутительна.