Бизнес и экологические аспекты - как в Беларуси отходам дают вторую жизнь

Пожалуй, самая народная тема этой недели - система обращения с отходами и использования вторсырья. Люди часто спрашивают: сортируем мусор, а что дальше? И чем вызваны экологические требования? Эти вопросы возникают не на пустом месте. Хватает пробелов и шероховатостей. Об этом говорили и на совещании у Президента. Предложение Минприроды принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора поддержано. Но при этом Александр Лукашенко предельно жестко высказался и по подходам, и по срокам.

В стране Год благоустройства. Наведению порядка большое внимание. Вовлечение отходов в хозоборот - это новые возможности для экономики и, конечно, экологии. Да, такую позицию разделяют все заинтересованные, но четко ли работает система? Что уже сделано, а над чем еще предстоит поработать?

Кадры, которые раньше можно было назвать ужасающими. Сегодня, к сожалению, привычными. Катастрофа для мировой флоры и фауны - это как новая реальность и обратная сторона общества потребления. Путь, которым точно не могут идти дальше поистине цивилизованные страны. Беларусь уже давно взяла курс на рациональное использование ресурсов с пользой для экологии и экономики. К этой цели идем постепенно, но порой слишком размеренно.

С чего начинается вторая жизнь сырья, которое, кажется, уже свое отработало? С пунктов приема. Их много по всей стране, на достойном уровне работают даже в небольших населенных пунктах. Мы проверили сами.

Взвесили, оказалось почти 2 килограмма. Даже за такой небольшой объем положено вознаграждение. Куда больше можно получить за бытовую технику или металлы.

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Елена Нехайчик, заготовитель продуктов и сырья приемно-заготовительного пункта г. Смолевичи:

"Основная активность у нас проявляется с весны по осень. По нашему пункту за прошлый год было заготовлено всего вторсырья 700 тонн. Принимаем бытовую технику, принимаем стеклобой оконный, принимаем стеклобой смешанный, макулатуру, т.е. все, что человеку не нужно, он приносит к нам".

И делает свой вклад в общее бережливое дело. Возьмите результаты каждого пункта, что есть в стране, и на выходе получится солидный эффект.

Роман Гладков, замначальника управления ОАО "Белвторресурсы":

"60 кг макулатуры, для примера, сохраняют одно дерево. Обществом за 2024 год заготовлено 10 тыс. тонн, что в эквиваленте составляет 165 тыс. спасенных деревьев. Поэтому хочу призвать население нашей страны: собирайте отходы, сортируйте их, сдавайте в приемные пункты и сохраняйте природу нашей красивой страны".

С первым этапом разобрались, а что дальше? Вторсырье попадает на общую базу, где происходит сортировка и отгрузка на следующие точки. Проследим путь на примере стеклянной бутылки.

Завод по сортировке смешанного стеклобоя в Колядичах работает больше 12 лет. За это время через него прошло около миллиона тонн исходного сырья.

Владислав Рамановский, начальник производственного участка сортировки смешанного стеклобоя ОАО "Белресурсы":

"Стеклобой, который мы здесь видим, полностью пригоден для нашей переработки. Мы выделим из него все лишнее, а на выходе получим очищенный продукт".

Процесс максимально автоматизирован. 12 оптических сенсоров различают цвет стеклобоя и направляют его по разным потокам. На выходе очищенный продукт - мелкая крошка, которую снова можно запускать в производство на наши стекольные заводы. Казалось бы, процесс налажен, но есть нюанс. Завод загружен не полностью, можно перерабатывать куда больше сырья, чем сейчас.

Владислав Рамановский, начальник производственного участка сортировки смешанного стеклобоя ОАО "Белресурсы":

"За 2024 год мы переработали 46 тыс. тонн смешанного стеклобоя. Мощность оборудования позволяет нам перерабатывать до 120 тыс. тонн смешанного стеклобоя в год. Чтобы увеличить объемы переработки стеклобоя, в первую очередь нужно его более углубленно достать из образующихся отходов. Это в том числе и отходов, которые образуются у населения, но также и на мусоросортировочных производствах".

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К этому еще не пришли и, кажется, идем слишком медленно. Все-таки самый ценный ресурс – время, быть нерасторопными сегодня слишком большая роскошь. Система раздельного сбора далека от идеала, да и мусор порой вместо того, чтобы обрести вторую жизнь, просто гниет на стихийной свалке. Все это недоразумения, которые уже давно должны быть устранены. Об этом говорили на совещании у Президента.

"Возобновляемые и вторичные ресурсы - это наше золото буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся, - сказал глава государства. - Эта фраза, которую я произнес, касается не только Беларуси. Я часто привожу пример Швейцарии. Почти все перерабатывают. А мы собираемся и друг друга уговариваем".

Нужна совместная работа всех заинтересованных сторон. Тогда и результат будет быстрее и эффективнее. Ведь определенные шаги у нас уже сделаны. Если взять ту же стеклянную бутылку, то ее удается переработать до 95 %. Остальные 5 - это этикетки или пластиковые дозаторы. Да и вообще не секрет, что полимеры - самый проблемный материал. Но и к нему тоже находят подход.

Мы приехали на Борисовский завод пластмассовых изделий. 8 лет назад здесь стартовал масштабный инвестиционный проект. В производстве используют вторичное сырье.

Сергей Егоров, главный инженер Борисовского завода пластмассовых изделий:

"Безусловно, это исходные данные, это материал, сырье, которое возможно переработать и дать полиэтилену вторую жизнь".

Когда только запускались, были определенные сложности. Заготовщики присылали плохо отсортированное сырье. Но позже все-таки исправились. Да и в любом случае очистка здесь максимальная. Несколько стадий мойки, центрифуг, обработка горячим воздухом и на выходе вместо бывших пакетов маленькие гранулы, очень похожие по структуре на семечки или кофе.

Сергей Егоров, главный инженер Борисовского завода пластмассовых изделий:

"Ориентировочно, если мы говорим про сегодняшний производственный день, то для получения тонны этой гранулы понадобилось порядка 1,3-1,35 т исходного материала".

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Дальше химия - та еще магия. Из маленьких деталей получают любые изделия, которые пригодятся в быту или хозяйстве. Да, есть сферы, где по стандартам допускается только первичное сырье , например, все, что связано с товарами для приема пищи. Но уже сейчас каждая третья гранула на предприятии - вторичная. Там, где ее можно использовать, нужно использовать.

Сергей Егоров, главный инженер Борисовского завода пластмассовых изделий:

"Для промышленных предприятий важна экономическая составляющая, все-таки законы бизнеса никто не отменял, но в то же время наше государство очень много внимания уделяет экологическим аспектам. Крайне радует, что эти вопросы поднимаются на самом высоком уровне в нашей стране".