БНТУ открыл подготовку по новым специальностям - как проходит обучение, на чем делаются акценты

Инженерные специальности, как всегда, в топе среди белорусских абитуриентов. К примеру, в 2025 году ведущий технический вуз страны - БНТУ - принял около 4 тыс. первокурсников на более чем 50 специальностей, в том числе и на новые направления.

Первая учебная неделя для многих студентов стала серьезным испытанием. Адаптация к новым условиям - важный этап в начале учебного пути, особенно для тех, кто поступил в этом году на новые специальности, которые открылись в вузах, в том числе и в БНТУ.

Несмотря на стремительное развитие современных технологий, потребность в высококвалифицированных специалистах для горнодобывающей промышленности остается высокой. Белорусский национальный технический университет - ведущий центр подготовки таких кадров.



Уже более двух десятилетий факультет горного дела и инженерной экологии выпускает специалистов, востребованных на десятках белорусских предприятий. И в будущем будет готовить еще больше профессионалов, в том числе 20 будущих инженеров-экологов специально для горнодобывающей промышленности, строительства и фармацевтики. В этом году факультет открыл набор на новую специальность - "экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды".

Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ

Андрей Кологривко, декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ: "Когда мы добываем полезные ископаемые, неизбежно нарушаем природу. Это, конечно, не может не волновать. Мы ставим перед собой задачу минимизировать ущерб окружающей среде. Именно в этом и заключается охрана природы. В процессе обучения помимо стандартных занятий в аудиториях мы всегда делаем упор на практико-ориентированную подготовку. Студенты посещают предприятия, где открыты филиалы в том числе и кафедр. В процессе обучения у нас предусмотрена практика - одна из самых продолжительных, она длится два - два с половиной месяца".

Кроме того, факультет является альма-матер для будущих шахтеров.

В 2025 году к студенческой семье факультета присоединились 80 первокурсников, из которых 13 поступили на условиях целевой подготовки. После окончания обучения они будут работать на ведущих предприятиях горнодобывающей промышленности, например, на таком гиганте, как "Беларуськалий".

Инженерные специальности традиционно остаются одними из самых популярных среди студентов

Так, ведущий технический вуз страны в этом учебном году принял несколько тысяч первокурсников на более чем 50 специальностей. Наиболее востребованы машиностроительное, энергетическое и инженерно-экономическое направления. Приемная кампания в БНТУ завершилась набором примерно 4 тыс. первокурсников.

Из них 3 тыс. обучаются за счет бюджета, а около тысячи - на платной основе. Особенностью этого года стало увеличение числа абитуриентов, выбравших целевое обучение: таких студентов 400, что вдвое больше, чем в 2024 году. Более 300 выпускников инженерных классов из общего числа также выбрали БНТУ.

Эти цифры подтверждают, что инженерные специальности по-прежнему востребованы на рынке труда Беларуси, а БНТУ обеспечивает качественное образование.

Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ

Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ: "Хочу акцентировать внимание, что мы сегодня имеем в активе около ста филиалов кафедр на различных предприятиях Беларуси. На этих площадках организовано не только практическое обучение, но и непосредственное участие сотрудников предприятий, которые доносят до студентов актуальные проблемы не просто в стенах БНТУ, а прямо на рабочих местах - за компьютерами, за конструкторскими столами".