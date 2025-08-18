3.70 BYN
Богодель рассказал, как украинцы реагируют на встречу Трампа и Путина
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была очень значимой из-за высокой напряженности не только в политическом и экономическом, но и в военном плане. Мир находился на грани ядерного противостояния.
Почему Аляска стала местом встречи лидеров США и России, как переговоры влияют на глобальную ядерную безопасность и какие вопросы Арктики и Украины стоят на повестке дня, рассказал замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".
Основным лейтмотивом встречи являлась Украина, но, по мнению Андрея Богоделя, этот вопрос, вероятно, не рассматривался, так как не было представителей Украины, ЕС и Британии.
"Аляска была выбрана из-за своей ауры и статусности. Место формирует статус мероприятия. Вопросы, которые решались, касались Арктики. Сегодня основные территориальные споры именно по Арктике. Трамп одержим двумя идеями - получить Нобелевскую премию мира и Арктику. По Арктике у США только один конкурент - Россия", - отметил Андрей Богодель.
"В Киеве звучат резкие высказывания в адрес Трампа. Но если кто-то считает, что президент дурак, значит, оскорбляет всю американскую нацию. Думаю, в Овальном кабинете на Зеленского будут сильно давить, потому что есть явный успех России на фронте. Трамп сказал, что не будет прекращения огня, а будет говорить только о мире, что дает России время для решения вопросов военным путем", - сказал Андрей Богодель.
Он заявил, что встреча Трампа и Путина - это шаг от ядерного безумия. Украинцы говорят, что на встречу приезжал двойник Путина, но это просто от бессилия, считает эксперт.