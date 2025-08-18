Богодель рассказал, как украинцы реагируют на встречу Трампа и Путина

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab401adf-8496-4fd3-82ac-4c51c95a708b/conversions/b08ae6e2-8650-41cc-a7cc-e0729cc24c1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab401adf-8496-4fd3-82ac-4c51c95a708b/conversions/b08ae6e2-8650-41cc-a7cc-e0729cc24c1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab401adf-8496-4fd3-82ac-4c51c95a708b/conversions/b08ae6e2-8650-41cc-a7cc-e0729cc24c1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab401adf-8496-4fd3-82ac-4c51c95a708b/conversions/b08ae6e2-8650-41cc-a7cc-e0729cc24c1d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа была очень значимой из-за высокой напряженности не только в политическом и экономическом, но и в военном плане. Мир находился на грани ядерного противостояния.

Почему Аляска стала местом встречи лидеров США и России, как переговоры влияют на глобальную ядерную безопасность и какие вопросы Арктики и Украины стоят на повестке дня, рассказал замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

Основным лейтмотивом встречи являлась Украина, но, по мнению Андрея Богоделя, этот вопрос, вероятно, не рассматривался, так как не было представителей Украины, ЕС и Британии.

"Аляска была выбрана из-за своей ауры и статусности. Место формирует статус мероприятия. Вопросы, которые решались, касались Арктики. Сегодня основные территориальные споры именно по Арктике. Трамп одержим двумя идеями - получить Нобелевскую премию мира и Арктику. По Арктике у США только один конкурент - Россия", - отметил Андрей Богодель.

"В Киеве звучат резкие высказывания в адрес Трампа. Но если кто-то считает, что президент дурак, значит, оскорбляет всю американскую нацию. Думаю, в Овальном кабинете на Зеленского будут сильно давить, потому что есть явный успех России на фронте. Трамп сказал, что не будет прекращения огня, а будет говорить только о мире, что дает России время для решения вопросов военным путем", - сказал Андрей Богодель.