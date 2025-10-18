Немцы выступают против выплат пособий украинским беженцам

Большинство немцев все чаще негативно относятся к украинским беженцам: почти 70 % жителей Германии выступают за прекращение выплат пособий, которые ежегодно обходятся бюджету в 6,3 млрд евро для 700 тыс. украинцев.

К слову, трудоустроен лишь каждый третий, а большинство прибывших после 2022 года так и не интегрировались в рынок труда. Особенно остро звучит мнение о мужчинах призывного возраста - более 60 % немцев считают, что они должны вернуться на родину.