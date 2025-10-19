3.73 BYN
В Китае побили мировой рекорд в шоу дронов
Автор:Редакция news.by
Китай установил новый абсолютный мировой рекорд - одновременно в небо взлетело около 16 тыс. беспилотников, причем все они управлялись с одного компьютера.
Грандиозное представление прошло в городе Люян, известном как "столица фейерверков".
Предыдущий рекорд принадлежит Чунцину. Тогда в шоу участвовали почти 12 тыс. дронов. Китай не только превзошел сам себя, но и показал миру, как современные технологии могут заменить традиционные фейерверки - ярко, безопасно и масштабно.