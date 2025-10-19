В Китае побили мировой рекорд в шоу дронов

Китай установил новый абсолютный мировой рекорд - одновременно в небо взлетело около 16 тыс. беспилотников, причем все они управлялись с одного компьютера.

Предыдущий рекорд принадлежит Чунцину. Тогда в шоу участвовали почти 12 тыс. дронов. Китай не только превзошел сам себя, но и показал миру, как современные технологии могут заменить традиционные фейерверки - ярко, безопасно и масштабно.