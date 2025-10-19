Минск стал еще зеленее. По всей столице накануне прошел субботник. Минчане убирали дворы, озеленяли улицы и делали город чище.

Во Фрунзенском районе прошла акция "Посади дерево - вырасти добро". В ней приняли участие около 15 семей. Родители и дети вместе выбирали саженцы, высаживали деревья и создавали свои личные уголки уюта для прогулок и встреч с друзьями. Уже посажено 12 мелколиственных лип, и это только начало.

Жанна Грамович, замдиректора ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска:

"В рамках Года благоустройства в период проведения Недели родительской любви мы организовали тематический семейный субботник "Посади дерево - вырасти добро". Семьи вышли на данный субботник для того, чтобы озеленить территорию, своим примером показать детям, что необходимо заботиться и ухаживать за местом, в котором ты живешь".