WSJ: в офисе Трампа признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию

В Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию в вопросе урегулирования конфликта, информирует РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

"Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина <...>. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", - сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах.