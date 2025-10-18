3.73 BYN
WSJ: в офисе Трампа признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию
В Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию в вопросе урегулирования конфликта, информирует РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
"Даже внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа оказывать давление на Путина <...>. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", - сообщила газета со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Как заявил WSJ бывший помощник госсекретаря по делам Европы Дэниел Фрид, Вашингтон не использует имеющиеся у него инструменты для усиления давления на Москву как в экономической, так и в военной сферах.
17 октября глава Белого дома Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал CNN, он дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо". Также Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.