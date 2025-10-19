Визит Владимира Зеленского в Белый дом завершился не просто отсутствием конкретных договоренностей о поддержке, но и фактическим ультиматумом со стороны американской администрации. США потребовали от Украины пойти на территориальные уступки России, сообщает Washington Post.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф потребовал от Зеленского освободить подконтрольные участки ДНР. По данным источников, американец аргументировал это тем, что регион в основном русскоязычный, поэтому он должен перейти под контроль Москвы.

Как сообщается в СМИ, украинцы разочарованы итогами встречи в Вашингтоне. Накануне Мерц, комментируя визит главы киевского режима в США, отметил, что все прошло не так, как хотел Зеленский.