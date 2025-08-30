3.69 BYN
Более 100 курсантов Института погранслужбы приняли присягу
Более ста курсантов Института погранслужбы принесли присягу на площади Государственного флага в Минске.
На протяжении месяца молодые люди осваивали курс начальной военной подготовки в учебном центре института, в котором смоделированы условия современной белорусской границы, постигали азы тактики погранслужбы, инженерной и огневой подготовки.
После торжественного ритуала пограничники получили свое первое увольнение.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
"Если говорить об уровне подготовки курсантов за период начальной военной подготовки, мы можем отметить, что они уже возмужали, стали намного сильнее и крепче по сравнению с теми, кто к нам пришел. Конечно же, мы отмечаем их целеустремленность в службе на границе. Это говорит об их профессионализме и о том, что они являются патриотами нашей страны".
По словам Сергея Жилинского, в программу обучения курсантов включены практико-ориентированные занятия, направленные в первую очередь на выполнение задач на государственной границе.
В 2025 году более половины курсантов являются выпускниками общеобразовательных школ, остальные окончили кадетские училища, военно-патриотические классы либо военно-патриотические клубы пограничной направленности, а также в Институте погранслужбы будут учиться и действующие пограничники.