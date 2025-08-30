Более 100 курсантов Института погранслужбы приняли присягу

"Если говорить об уровне подготовки курсантов за период начальной военной подготовки, мы можем отметить, что они уже возмужали, стали намного сильнее и крепче по сравнению с теми, кто к нам пришел. Конечно же, мы отмечаем их целеустремленность в службе на границе. Это говорит об их профессионализме и о том, что они являются патриотами нашей страны".