3.74 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Более 100 тыс. белорусов и россиян в Александрии - как и кто развлекал гостей
Однажды Александрия - маленький агрогородок на Могилевщине - собрала друзей. Тогда это было 3 тыс. неравнодушных белорусов, ну а теперь на 16-й раз даже звать никого не нужно. Более 100 тыс. белорусов и россиян приехали сюда на праздник "Купалье", чтобы еще больше узнать о традициях наших предков.
И как Днепр сегодня сроднил две области, Могилевскую и Витебскую, так и Александрия делает ближе Беларусь и Россию.
"Беларусь, как всегда. Я сюда приезжаю уже седьмой год. Нравятся люди, которые здесь у вас есть, доброта людей, их отношение к остальным", - поделился один из гостей из России.
В Александрии не только к "Купалью", но и в принципе к национальной истории относятся с особым трепетом. Хороший пример этому школа, где учился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Для гостей праздника она обязательна к посещению. Кстати, там история осталась даже в старых партах того времени.
Ярмарка здесь несет функцию практического учебника истории, традиций, культуры, где каждый может с этим подробно познакомиться.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Здесь собрались наши люди, счастливые, улыбающиеся, которые искренне любят свою страну. То, что этот праздник проходит именно на земле, подтверждает, что мы, белорусы, трудолюбивые, мирные люди".
Кроме гуляний гостей в Александрии ждали народные и заслуженные артисты Беларуси и России. Многие из них даже перекраивают график, чтобы приехать сюда, потому что знают, здесь их примут как дома.
"Я просто счастлив, что удостоен такой чести - быть приглашенным каждый год на этот праздник. Я обожаю приезжать в Беларусь, тем более, когда такой замечательный повод, - подчеркнул российский певец Александр Панайотов. - Я обожаю людей. Я обожаю ваши улыбки белорусские, они совсем другие. Я всегда здесь напитываюсь и заряжаюсь чистотой, энергией".
Заслуженная артистка России Зара тоже поделилась впечатлениями: "Для меня огромное счастье петь на белорусской земле, уже в такой близкой, родной Александрии. В этом году мы отмечаем великую дату 80-летия Победы, и я выступаю в блоке, посвященному этому событию. И мне кажется, это очень важно, потому что это такой фестиваль, куда люди приходят со своими детьми. Хочется, чтобы юное поколение знало эти песни, чтобы оно гордилось своими предками, героями. Мы знаем, какой вклад Беларусь внесла в эту Великую Победу".