Более 100 тыс. белорусов и россиян в Александрии - как и кто развлекал гостей

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Однажды Александрия - маленький агрогородок на Могилевщине - собрала друзей. Тогда это было 3 тыс. неравнодушных белорусов, ну а теперь на 16-й раз даже звать никого не нужно. Более 100 тыс. белорусов и россиян приехали сюда на праздник "Купалье", чтобы еще больше узнать о традициях наших предков.

И как Днепр сегодня сроднил две области, Могилевскую и Витебскую, так и Александрия делает ближе Беларусь и Россию.

"Беларусь, как всегда. Я сюда приезжаю уже седьмой год. Нравятся люди, которые здесь у вас есть, доброта людей, их отношение к остальным", - поделился один из гостей из России.

В Александрии не только к "Купалью", но и в принципе к национальной истории относятся с особым трепетом. Хороший пример этому школа, где учился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Для гостей праздника она обязательна к посещению. Кстати, там история осталась даже в старых партах того времени.

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Ярмарка здесь несет функцию практического учебника истории, традиций, культуры, где каждый может с этим подробно познакомиться.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Здесь собрались наши люди, счастливые, улыбающиеся, которые искренне любят свою страну. То, что этот праздник проходит именно на земле, подтверждает, что мы, белорусы, трудолюбивые, мирные люди".

Кроме гуляний гостей в Александрии ждали народные и заслуженные артисты Беларуси и России. Многие из них даже перекраивают график, чтобы приехать сюда, потому что знают, здесь их примут как дома.

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"Я просто счастлив, что удостоен такой чести - быть приглашенным каждый год на этот праздник. Я обожаю приезжать в Беларусь, тем более, когда такой замечательный повод, - подчеркнул российский певец Александр Панайотов. - Я обожаю людей. Я обожаю ваши улыбки белорусские, они совсем другие. Я всегда здесь напитываюсь и заряжаюсь чистотой, энергией".