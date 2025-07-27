Более 100 тыс. вызовов и почти 830 спасенных за 2024 год - из чего состоит работа сотрудника МЧС

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25 июля белорусские спасатели отметили День пожарной службы. История наших укротителей огня началась еще в конце 15 века. А 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части. Был утвержден состав команды - всего 51 человек.

Сегодня МЧС Беларуси выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Что стоит за звонком в службу спасения, вы узнаете в "Специальном репортаже".

Не бывает двух одинаковых пожаров, говорят спасатели. Когда едешь на вызов, еще не знаешь, что тебя ждет. Диспетчер выдает скудную информацию: горит дом, есть люди, нужна помощь.

Сотрудники МЧС Беларуси тушат пожар news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131d45e0-dbc1-4a88-a327-f7ce6bc01a16/conversions/0e704ac0-c85a-45b3-a24f-16ef73daeb2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131d45e0-dbc1-4a88-a327-f7ce6bc01a16/conversions/0e704ac0-c85a-45b3-a24f-16ef73daeb2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131d45e0-dbc1-4a88-a327-f7ce6bc01a16/conversions/0e704ac0-c85a-45b3-a24f-16ef73daeb2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131d45e0-dbc1-4a88-a327-f7ce6bc01a16/conversions/0e704ac0-c85a-45b3-a24f-16ef73daeb2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Только в 2024 году таких боевых выездов было больше 100 тыс. То есть примерно 280 за день. До приезда расчетов важно не паниковать, не рисковать, но если есть возможность, нужно начать эвакуацию людей или тушить пламя самостоятельно, ведь в большинстве случаев огнетушитель под рукой.

Самый популярный тип огнетушителя - это порошковый, им можно тушить практически любой класс пожара. Огнетушителям не под силу справиться с сильным пожаром. Тогда в действия вступают профессионалы. Пожарным шлангом можно регулировать силу напора воды. При максимальном расходе вода тратится до 40 л/с.

Среднее время приезда пожарных к месту происшествия составляет 5 мин в столице, до 10 мин в сельской местности. Разветвленная сеть пожарных частей помогает оперативно добраться до большой беды. Только за 2024 год было спасено почти 830 человек, каждый восьмой - ребенок.

Нефтехранилища, автозаправки, пожары на складах и промышленных объектах, в туннелях, шахтах и машинных отделениях ликвидируют при помощи пены. Она не только охлаждает, но и замедляет выделение горючих паров, из-за которых чаще всего гибнут люди.

Во время борьбы с огнем многие элементы могут изменить ситуацию. Один из таких - лестницы, вырастающие в небеса. До недавнего времени Беларусь закупала подъемники у Финляндии. Борисовское предприятие "ПОЖСНАБ" освоило эту технологию, теперь в компании целая линейка спасающих жизнь на высоте. Возможности: до 55 м в высоту и до 300 кг полезной нагрузки.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

"Эта высотная техника полностью белорусского производства, которое ведется в рамках реализации государственных научно-технических программ. То есть мы наблюдаем идеальный симбиоз государственного предприятия, частного предприятия и государственного органа - Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое фактически является главным эксплуататором надежной техники. В рамках взаимодействия и рождаются такие уникальные продукты".

Автоподъемники - это специализированные машины с выдвижной платформой. Их используют для работы на высоте, чаще всего для спасения людей с высотных этажей либо когда нужно потушить что-то именно с высоты.

В Беларуси МЧС использует машины с выдвижной платформой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff37eb59-1e9f-487d-94f9-e3873eb98ead/conversions/7e267ea4-45d1-4718-b94a-16e025b70be5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff37eb59-1e9f-487d-94f9-e3873eb98ead/conversions/7e267ea4-45d1-4718-b94a-16e025b70be5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff37eb59-1e9f-487d-94f9-e3873eb98ead/conversions/7e267ea4-45d1-4718-b94a-16e025b70be5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff37eb59-1e9f-487d-94f9-e3873eb98ead/conversions/7e267ea4-45d1-4718-b94a-16e025b70be5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одна функция - на таких люльках разбирают аварийные конструкции, например, разрушенную крышу или ремонтируют их.

Хватает работы у спасателей и на дороге. В автокатастрофе нередко приходится тушить автомобиль или деблокировать людей, зажатых в покореженном авто. Все чаще в практике встречается тушение электромобилей, чьи аккумуляторы взрывоопасны. Для таких авто используют диэлектрические средства защиты, заземление рабочего ствола и рабочей автоцистерны. Тушить электрокары нужно с кислородной маской: горящий аккумулятор очень токсичен.

А ведь спасатели работают не только с огнем. В 2024 году более 200 человек спасли на воде. Каждый четвертый из них - ребенок. Львиная доля работы приходится на профилактику и предупреждения чрезвычайных ситуаций.