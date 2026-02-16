3.72 BYN
Большая союзная повестка и никакой конспирологии - в проекте "Разговор у Президента"
Автор:Редакция news.by
Оценка совместных проектов на высшем уровне и новый механизм финансовой поддержки передовых технологий, союзный товар, санкционный прессинг и укрепление оборонного потенциала. Об этом и не только смотрите в проекте "Разговор у Президента" с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым 16 февраля после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале videobel.