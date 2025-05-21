Больше велодорожек и новые велосветофоры. Расскажем, как Минск обновляется к сезону

Минск развивает экотрафик. В 2025 году планируют увеличить протяженность велодорожек, понизить бордюры, а еще появятся новые велосветофоры.

Особый акцент - на безопасность. Обязательное понижение скорости в парковых зонах и в центре города для арендных самокатов.

И конечно, усиленный контроль за любителями резких маневров и езды по проезжей части.

Расскажем, поможет ли это снизить аварийность.

Минск, пожалуй, самый велосипедный город страны, и инфраструктура постоянно развивается. Ведь двухколесные давно уже не просто развлечение или досуг, а полноценное средство передвижения.

Интересный факт. В Минске, по данным статистов, на 100 домохозяйств приходится почти 50 велосипедов. То есть у каждой второй семьи из столицы в пользовании личные двухколесные. Такая формула - драйвер развития экологического трафика мегаполиса.

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Велосипеды, электроскутеры, самокаты, сегвеи, десятки вариантов экодевайсов. Каждый выбирает на свой вкус и под определенные задачи. Если продолжить тему формул, то минчанин Игорь Сущенко вывел свою, универсальную. Выбрал в качестве средства передвижения моноколесо. Городская инфраструктура сегодня позволяет построить любой маршрут.

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Игорь Сущенко, инструктор по езде на моноколесе:

"На самом деле становится все больше людей на средствах персональной мобильности, которые используют дальний транспорт для того, чтобы добраться на работу, сделать какие-то свои дела. Ты не можешь не замечать, катаясь каждый день, как постоянно у нас занижаются бордюры, куда мы беспрепятственно заезжаем, съезжаем. Постоянно развиваются велодорожки, то есть удлиняются новые маршруты. Это не может не радовать. Ты постоянно это замечаешь, ты постоянно это чувствуешь на себе. Я считаю, что это очень здорово, потому что государство думает о людях, старается, и мы очень довольны, нам очень приятно".

Электротранспорт - это уже действительно стиль жизни.

Станислав Рябцев, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"На самокате удобнее, практичнее, экологичнее куда-то добираться, потому что на общественном транспорте оттуда не доедешь, а на двухколесном куда угодно. Пешком можно, конечно, попробовать, но это нужно очень много времени, а у нас все оперативно, поэтому мы в режиме нон-стоп работаем".

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Понижение бордюров в каждом районе Минска. А в новых застройках эта опция заложена в план обустройства прилегающей территории. Новые пункты парковки и даже быстрого ремонта велосипедов, гаражи, байкбоксы, а еще специальные светофоры. Двухколесное движение каждый год наращивает темп.

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Олеся Мостова, замначальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

"В этом году уже сделано 7 понижений бортового камня, также 20 метров квадратных обустроено, отремонтировано дорожек. Предприятием СМЭП Мингорисполкома установлены два светофора для регулирования велодвижения - это по улице Кунцевщина. Конечно же, мы заботимся о том, чтобы наши велосипеды где-то хранились. И мы об этом также думаем. В этом году уже обустроено 8 мест для хранения".