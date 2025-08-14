3.72 BYN
Белорус Качевский - бронзовый призер Кубка России по пулевой стрельбе
Александр Качевский принес белорусской команде первую медаль открытого Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатово, пишет БЕЛТА.
В первый день турнира состоялись соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м (МВ-5) у мужчин и в стрельбе из пневматической винтовки стоя на 10 м (ВП-6) среди женщин. Третий результат в мужском финале показал Александр Качевский: белорус набрал 405,5 балла и уступил только призеру Олимпийских игр Сергею Каменскому и чемпиону России Андрею Головкову.
14 августа в Игнатово спортсмены разыграют медали в аналогичных видах программы, только на сей раз девушки определят лучших в упражнении МВ-5, а парни - в упражнении ВП-6. Открытый Кубок России по пулевой стрельбе с участием белорусов продлится по 20 августа.