Белорус Качевский - бронзовый призер Кубка России по пулевой стрельбе

В первый день турнира состоялись соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м (МВ-5) у мужчин и в стрельбе из пневматической винтовки стоя на 10 м (ВП-6) среди женщин. Третий результат в мужском финале показал Александр Качевский: белорус набрал 405,5 балла и уступил только призеру Олимпийских игр Сергею Каменскому и чемпиону России Андрею Головкову.