Будут ли расширять Минск за счет новых населенных пунктов?
Автор:Редакция news.by
Городские власти подвели итоги обсуждения новой редакции генплана Минска. В топе запросов - включение в состав города некоторых населенных пунктов вблизи столицы.
Речь о Копище, Стиклево, Боровлянах, Сенице и Гатово. Как пояснили представители Комитета архитектуры и градостроительства, такие решения принимают только по согласованию с главой государства. При этом для объединения должны быть экономические обоснования. Пока же в этом нет необходимости.
Такова позиция столичных властей. К тому же в малых населенных пунктах требуется создавать условия для комфортной жизни населения. Сегодня же есть существенная разница в социальных стандартах, действующих в столице и небольших поселениях.