Бюллетени для голосования на выборах Президента Беларуси начали отгружать в регионы

Белорусский Дом печати начал отгрузку в регионы бюллетеней для голосования на выборах Президента Беларуси, сообщила журналистам секретарь ЦИК Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня Белорусский Дом печати начинает отгрузку в регионы бюллетеней для голосования на выборах Президента Республики Беларусь. Председатели областных и Минской городской комиссий получают по доверенности и на основании соответствующих актов бюллетени для своего региона. Затем бюллетени распределяются в нижестоящие территориальные комиссии, которые в свою очередь обеспечивают бюллетенями участки для голосования", - отметила Елена Балдовская.