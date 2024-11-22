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Бюллетени для голосования на выборах Президента Беларуси начали отгружать в регионы
Белорусский Дом печати начал отгрузку в регионы бюллетеней для голосования на выборах Президента Беларуси, сообщила журналистам секретарь ЦИК Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня Белорусский Дом печати начинает отгрузку в регионы бюллетеней для голосования на выборах Президента Республики Беларусь. Председатели областных и Минской городской комиссий получают по доверенности и на основании соответствующих актов бюллетени для своего региона. Затем бюллетени распределяются в нижестоящие территориальные комиссии, которые в свою очередь обеспечивают бюллетенями участки для голосования", - отметила Елена Балдовская.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января. Досрочно вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. В период досрочного голосования участковые комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва. 26 января голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. В день выборов возможно голосование на дому по заявлениям избирателей.
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