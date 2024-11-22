Чай и кофе будут вкуснее, а кожа красивее - такой эффект от артезианской воды в Минске?

О желании, которое сбылось в новогодние праздники у минчан. Да и еще и в Год благоустройства. Речь о качестве воды. В сутки столица потребляет почти полмиллиона кубических метров. Чтобы полностью обеспечить город за счет подземных источников, не хватало около 120 тыс. кубометров.

Для этого проделана огромная работа. Специалисты пробурили 87 новых скважин, еще более 40 модернизировали. Их глубина, кстати, от 80 до 320 метров.

Также проложили 114 километров трубопроводов. Они берут свое начало за 30 километров от Минска. В Щомыслице построили новую насосную станцию. Для понимания, вся система ЖКХ Беларуси - 41 тыс. километров сетей водоснабжения. Это чуть больше, чем экватор нашей планеты.

Что по финансам? На этот проект было потрачено 700 млн рублей. Половина из них освоена за последние 4 года. Чтобы в кране была качественная вода, с 2020 года бюджет выделил 350 млн рублей.

За это же время построено 753 станции обезжелезивания, каждая четвертая - в прошлом году. Но в 2025-м будем снова повышать планку. Стоит амбициозная задача - построить еще около 300 таких станций по всей стране.

Действительно важнейшая задача нашего поколения - обеспечивать себя чистейшей водой.

Так географически сложилось, что подземные источники в Беларуси - с повышенным содержанием железа. Это подтверждают и пробы из скважин. Марганца там тоже больше нужного. Поэтому что раньше, что сейчас, воду будут чистить. 6 станций обезжелезивания в Минске. В рамках перевода города на артезианскую некоторые расширили в 2 раза. Но есть существенное отличие: теперь никакого хлорирования. В помощь ультрафиолет. Лампы обеззараживают поток воды уже непосредственно на выходе из станции.

По словам начальника химико-бактериологической лаборатории УП "Минскводоканал" Натальи Роман, с момента перевода города на артезианские источники водоснабжения идет тщательный контроль, даже более усиленный контроль. "В районах, которые переводят, мы видим уже изменения в распределительной сети. В Московском районе вода уже без запаха хлора. По определенным показателям мы видим, что эта вода уже полностью из подземных источников", - отметила специалист.

Проверяют в лаборатории Минскводоканала по 60 показателям: органолептическим, химическим, микробиологическим и радиологическим. Делают это без выходных, 7 дней в неделю. Вода - это, конечно, не только про цвет и запах. От ее качества зависит здоровье каждого из нас, поэтому в фокусе внимания Минздрава. Так можно ли артезианскую воду пить из-под крана? В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводили исследование артезианской воды по всей стране, проверяли соотношение кальция, магния, фтора. Наша вода полноценна.

Наталья Дудчик, главный научный сотрудник НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Именно такое глубокое залегание обеспечивает ее особенную чистоту. Потому что антропогенная, то есть человеческая нагрузка (и промышленные загрязнения, и жизнедеятельность человека) не касаются этой воды, не могут проникнуть загрязнения. Артезианская вода будет иметь прекрасный вкус. Очень хороша будет для детей. Хозяйки будут довольны тем, что любое блюдо, приготовленное на артезианской воде, будет более вкусным, чай и кофе будут вкуснее".

Артезианская вода - название от французской провинции Артуа. С XII века там использовали такую воду. Но! Сама Франция заявляет, что экстренно сокращает объем забора из подземных источников на 10 % и переходит на режим экономии.

Парадокс в Италии. В столице много римских питьевых фонтанчиков, т.е. на улице подходи и пей, а вот воду из-под крана дома или в гостинице - не рекомендуют. Ее все еще обрабатывают хлором.

Есть такой в европейском регионе "Протокол воды и здоровья". К этому международному соглашению Беларусь присоединилась в 2009 году указом Президента. Он актуален, план работы по нему - с 2021 до 2030-го.

Елена Дроздова, замдиректора Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Это не только доступ, не только безопасность, это и рекреационные зоны, это же тоже вода. Большое внимание совершенствованию нормативной базы, методической базы, разработке современных методов исследования не только химических и микробиологических показателей, но и таких показателей, которые раньше не определялись либо эпизодически определялись. Теперь будут определяться на регулярной основе. Например, есть такой международный тренд, не все страны это делают - это определение вирусов. В Беларуси в рамках нашей большой организации разработаны методы детекции вирусов в водных объектах".

Индия, Мексика, Нигерия, Индонезия и Египет. Эти страны страдают от загрязнения воды из-за плохой инфраструктуры. Бактерии и паразиты попадают в водную систему и потенциально вызывают желудочно-кишечные заболевания. В мире остаются страны, где вода не просто чистая, а хоть какая - на вес золота. По данным ООН, к 2050 году спрос на пресную воду вырастет более чем на 40 %, а около четверти всего населения мира будет жить в местах, где водные ресурсы находятся под угрозой. И первым городом, где не хватит воды, станет столица Южной Африки Кейптаун. В Нигерии более 57 млн человек не имеют доступа к воде.

Беларусь входит в топ-40 стран мира с самой питьевой безопасной водой и приближается к странам-лидерам по многим критериям. Мы впереди практически всех стран-соседей и почти всех республик бывшего Советского Союза. Так, индекс безопасности еще 2 года назад составлял 60. Очевидно, что с переходом на артезианские источники этот показатель значительно вырастет.

Ежедневно потребителям подается более миллиона кубометров воды. И потребление ежегодно растет более чем на процент в основном за счет именно населения, а не промышленных предприятий. Особое внимание уделяется обновлению водопроводных труб. Ежегодно меняется более 3 % сетей. А это 600 км. Также строятся новые станции обезжелезивания воды.

Андрей Бекета, первый замминистра ЖКХ Беларуси:

"За последние 4 года в рамках поручения главы государства было построено 753 станции обезжелезивания - это наши все крупные населенные пункты. Сегодня перед нами стоит амбициозная задача - обеспечение качественной питьевой водой всех потребителей Беларуси. В 2024 году построено 198 станций обезжелезивания, на текущий год в планах более 300 для обеспечения всех потребителей. Это прежде всего наши малые населенные пункты с населением порядка 100 тыс. человек".

В минском проекте надежность заложили на десятки лет. 90 км нового трубопровода, по которому питьевая поступает в город, выполнены из высокопрочного современного материала. Но не все так просто было.

Идеально отлажены автоматизированные механизмы управления насосными станциями. Запас прочности солидный, при этом систему в случае необходимости можно дополнить и модернизировать. Разработан и план регулярного обслуживания комплекса.

"Вы, как никто другой, понимаете, что это дорогущая вещь - пробурить скважину, поднять воду, прокачать ее, еще раз доочистить", - сказал Президент, обращаясь к работникам Минскводоканала, присутствовавшим на церемонии торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска.

Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти мероприятия очень дорогие и дотируются за счет бюджета Минска.

"Вы не платите за воду столько, сколько она стоит. Поэтому берегите, пожалуйста, воду, как и другие ресурсы, - подчеркнул Президент. - Бережливость всегда была присуща нашему народу. Надо сохранить эти подходы".

В Беларуси - Год благоустройства. Это про чистоту, порядок, комфорт. И не только с водой связано. Хотя водоканал продолжает реализовывать масштабные проекты: в процессе реконструкция очистных сооружений.

Знаковые стройки Минска назвал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев: "Это путепроводы - те, которые мы начали в прошлом году, те путепроводы, которые мы будем в этом году делать. Это мусороперерабатывающий комплекс, значимый большой объект, который мы тоже сделаем быстрее. Данный объект позволит нашей системе ЖКХ провести более оптимальную, правильную утилизацию. Это замена действующих водоводов, строительство новых улиц магистрального значения".