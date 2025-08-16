"Песняры", группа "На-На", лазерное световое шоу ждет гостей каравай-феста "Бацькава булка"

Хлеб для белорусов не просто продукт, а символ жизни, достатка и мира. Сегодня этот знак качества в центре внимания в Свислочи. Там проходит каравай-фест "Бацькава булка". В этом году он посвящен знаковой дате - 80-летию Великой Победы. Главная цель праздника - сохранить и передать традиции отечественного хлебопечения. В афише - концертная программа, мастер-классы, спортивные мероприятия и не только.

"Хлеб на столе - мир на земле". Это слоган фестиваля "Бацькава булка - 2025", который в этом году звучит особенно символично: четвертый фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы находимся на одной из ключевых площадок - "Гаспадар-шоу" на улице Калиновского. Сейчас здесь идут последние приготовления, ведь уже в 13:00 эта огромная площадка откроет свои двери. Здесь собрались лучшие мастера страны, чтобы показать: хлеб - это не только основа рациона, но и важная часть нашей культуры.

"Каравай обязательно должен быть круглым, он символизирует солнце, свет и тепло. Все, что украшает каравай - шишечки, лепестки, элементы растительного и животного мира, обязательно присутствует, ведь это связь и единение с природой", - рассказала участница фестиваля.

По традиции дорогих гостей встречают хлебом и солью. Здесь уже все готово: расставлены хлебные экспозиции, проходят мастер-классы, а пекари вносят последние штрихи в оформление своих караваев.

"Этот каравай по рецепту еще с малоритских времен. Рецепт достался мне от бабушки Марии, поэтому я его и несу. Конечно, я немного усовершенствовала его: раньше караваи были не такими сладкими и вкусными, все экономили. А мы теперь добавляем всего побольше, делаем вкусно, так что, думаю, сегодня он всем понравится", - отметила участница фестиваля Валентина Ярошук.

История самого фестиваля началась в 2021 году после визита нашего Президента Александра Григорьевича на местную хлебопекарню. Попробовав душистую свислочскую плетенку по традиционному рецепту, он высоко оценил ее вкус. С тех пор «Бацькава булка» стала брендом свислочской пекарни и главным символом праздника.

Юрий Куликов, зампредседателя Свислочского райисполкома: "Уже в четвертый раз мы приветствуем всех гостей, которые сегодня приехали к нам. Ожидаем, что их будет очень много. Запланировано множество активностей и интересных событий. Прежде всего, "Трактор-булка-шоу", где лучшие трактористы Гродненской области продемонстрируют свое мастерство в управлении железным конем".