Клишевич: Внутренняя политика Польши - заложница разборок "Гражданской платформы" и PiS

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич часто говорит о противостоянии внутри польского государства. В чем оно выражается на сегодняшний момент? Наблюдается ли в данном случае противостояние между президентом Польши Каролем Навроцким, принадлежащим к партии PiS ("Право и справедливость"), и коалицией премьер-министра Польши Дональда Туска, который управляется партией "Гражданская платформа".

"Безусловно, в этом и заключается борьба. Понятно, что Навроцкий стал президентом только благодаря системной поддержке со стороны польской партии "Право и справедливость". По сути дела, внутренняя и внешняя политика Польши сегодня является в заложниках внутриполитических разборок между "Гражданской платформой" Туска и PiS Качиньского", - поделился мнением депутат в "Актуальном интервью".

Сергей Клишевич добавил, что именно эта ситуация стала фактором политической нестабильности и политического разделения общества, ведь если посмотреть на сегодняшние рейтинги, то фактически эти две политические силы идут на равных, что говорит о самом настоящем разделении польского населения. При этом пока не наблюдается никакого сближения либо перевеса в одну или в другую сторону.

"А разделенное общество - это общество, которым можно манипулировать, которое можно использовать в разных целях, в том числе и третьим странам. Как известно, Польша подвержена такому влиянию, особенно со стороны главного сателлита - США, поэтому эта внутриполитическая борьба ни для польского государства, ни для ее соседей ничего хорошего не принесет", - заявил Сергей Клишевич.