Иванец рассказал о предварительных итогах вступительной кампании - 2025

"В этом году бюджетный набор у нас был по плану порядка 2 тыс. мест по специальностям АПК. Всего лишь незначительный недобор в виде 80 мест, которые у нас имеются, но после 27 июля и зачисления мы полагаем, что и сельскохозяйственная академия в Горках, и Витебская ветеринарная академия объявят дополнительные наборы. Те мотивированные ребята, которые хотят выбрать эти профессии, смогут презентовать на 80 мест. В этом году у нас был рекордный набор на педагогические специальности. 3,9 тыс. ребят поступили и в настоящее время зачисляются в вузы для того, чтобы в последующем стать учителем. Конечно, мы видим сегодня востребованность инженерных профессий. И те ребята, которые сдавали физику, математику, были нацелены в том числе на инженерные профессии. Практически из 4 тыс. планового приема на педагогические специальности у нас всего лишь 46 мест осталось физико-математического профиля. Но мы это связываем в первую очередь с тем, что в этом году мы существенно увеличили набор будущих учителей в Белорусский государственный университет".