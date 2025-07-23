Рыженков: БРИКС основана на равноправии, взаимном уважении и поиске коллективных решений

"Есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых специализированные организации либо те, кто в определенное время брал на себя ответственность на поле, как мы говорим, коллективного Запада, за решение проблем, но это ни к чему ни привело, кроме как к попыткам гегемонии в управлении мировыми процессами. Т. е. почему появляются такие организации, как БРИКС, ШОС, АСЕАН и др.? Потому что не срабатывают те коллективные механизмы либо индивидуальные механизмы, которые устраивались на протяжении последнего времени. Т. е. грубо попираются нормы международного права в угоду определенных государств, блоков государств. Мы видим эти меры протекционизма, которые всюду используются в международной торговле. Сегодня в рамках БРИКС много говорилось о том, что ВТО свой авторитет теряет и надо что-то с этим делать. Надо, чтобы и в этой организации, и в других международных финансовых организациях голос абсолютного большинства, Глобального Юга звучал гораздо сильнее".