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Рыженков: БРИКС основана на равноправии, взаимном уважении и поиске коллективных решений
Современные глобальные вызовы требуют от государств мира не только укрепления внутреннего потенциала, но и подлинного многостороннего подхода в международных делах. По словам министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, практическое воплощение этой идеологии Минск видит в БРИКС - союзе, основанном на равноправии, взаимном уважении и поиске коллективных решений.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых специализированные организации либо те, кто в определенное время брал на себя ответственность на поле, как мы говорим, коллективного Запада, за решение проблем, но это ни к чему ни привело, кроме как к попыткам гегемонии в управлении мировыми процессами. Т. е. почему появляются такие организации, как БРИКС, ШОС, АСЕАН и др.? Потому что не срабатывают те коллективные механизмы либо индивидуальные механизмы, которые устраивались на протяжении последнего времени. Т. е. грубо попираются нормы международного права в угоду определенных государств, блоков государств. Мы видим эти меры протекционизма, которые всюду используются в международной торговле. Сегодня в рамках БРИКС много говорилось о том, что ВТО свой авторитет теряет и надо что-то с этим делать. Надо, чтобы и в этой организации, и в других международных финансовых организациях голос абсолютного большинства, Глобального Юга звучал гораздо сильнее".
Беларусь выдвигает ряд конкретных предложений в рамках перспективных международных организаций. Актуальное интервью главы МИД Беларуси Максима Рыженкова "Первому информационному" смотрите на сайте на сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.