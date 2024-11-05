Что в прицеле боевой подготовки белорусской армии в новом году - в "Диспозиции"

В белорусской армии стартовал новый учебный год. Войска сейчас преимущественно в полевых лабораториях, где опыт боевых действий в различных регионах планеты вписывается в программы подготовки. Передовое внедряется, лишнее уже давно забыто.

Изменения касаются практически всех направлений военного дела. О том, как модернизируется наука побеждать, расскажем в проекте "Диспозиция".

Белорусская армия уже в новом учебном году. В войсках он стартует в декабре. В этот раз, конечно, начало пути для солдат и офицеров то еще. Взгляды на противоборство меняются пулей, дроном, баллистическими ракетами. Правила военного дела в судорогах: новое почти всегда уже старое, а эффективное назавтра становится легкой добычей. Чему, как и где обучать бойцов в этих условиях - ключевой, неснимаемый с повестки вопрос. Это раньше в частях материальную базу для подготовки составляли стрельбища да поля. Сейчас к тому же трассы для беспилотников, опорные пункты, киллхаусы. В эти дни командиры интегрируют в программы обучения передовые методики. Планка требований выше, чем запредельная. Сегодня любой солдат - это и шахматист, и спецназовец, и снайпер.

Владимир Белый, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы хотим показать все новое, что мы будем требовать для освоения в новом году, году воинского мастерства. Боевая подготовка - это подготовка к бою. Все должно быть реально, на реальных дистанциях. Все должно отрабатываться именно с боевым оружием. Если ранее технологии и методики, которые мы сегодня демонстрируем (и требуем, чтобы они внедрялись в практику), были присущи только профессионалам высшего класса, подразделениям специального назначения, сегодня это уже необходимо всем".

Пожалуй, сложнее всего сейчас недавним призывникам. Период раскачки серьезно сократили. Если бой, то с кровью, землей в ушах, разрывами снарядов, криками раненых. Психологическая устойчивость, как утверждают эксперты, - это не только про выполнение задач, но и про снижение собственных потерь. Еще лучше - недопущение.

Андрей Жук, замначальника управления Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

"Вы можете видеть, техника, вариант, когда она будет поражена средствами огневого поражения противника. Имитация тел погибших военнослужащих, раненые. Имитация с применением биоматериала животных. Это все при попадании в засаду. Это вопрос жизни на поле боя. Сохранение своей живучести и живучесть своего подразделения в целом".

И, конечно, обкатка бронетехники. Выстоишь под десятками тонн - обретешь уверенность в собственных силах и оружии. Понял, что и один в поле воин - будешь чувствовать себя непобедимым в любом подразделении".

Евгений Ласицкий, курсант учебного центра:

"Эмоции получили довольно положительные, потому что впервые над тобой машина проезжает такая большая, ты еще должен по ней гранатой попасть. Нам изначально говорили, куда надо кидать. Желательно попадать под пушку либо вообще в люк. Это самый лучший исход будет. Безусловно, это очень важно, потому что на поле боя никогда не понимаешь, что может произойти, в любой неудобный момент надо всегда принять решение".

Еще одно новшество для всего личного состава белорусской армии - умение держать выше голову. Так лучше видно, что сверху. Специальная военная операция демонстрирует, что опасность воздушных атак растет в геометрической прогрессии вместе с количеством дронов.

Игорь Круглик, начальник войск противовоздушной обороны Западного оперативного командования:

"Роль противовоздушной обороны трудно переоценить в настоящих условиях. Каждый командир любого уровня - от командира отделения, взвода, роты и выше - должен уметь организовывать и вести противовоздушную оборону своего подразделения и прикрываемых объектов. Для противостояния беспилотным летательным аппаратам различного типа используются различные турели для стрельбы стрелкового оружия по воздушным целям. Используются различные зенитные пулеметы в комплексе со средствами радиоэлектронного подавления".