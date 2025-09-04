Что включают в себя обещанные Трампом гарантии безопасности для Польши?

Говоря о встрече Трампа и Навроцкого, которая состоялась 3 сентября в Белом доме, стоит отметить одну деталь - как приветствовали лидера польского режима. Его визит сопроводили пролетом истребителей F-16 и F-35. Подобная демонстрация силы при всяком удобном случае, цель которой - направить понятный месседж, стала своеобразным трендом политики и дипломатии США.

На Аляске Владимир Путин также был встречен воздушной техникой. Теперь невзначай ее задействовали во время визита Навроцкого, представителя страны, пытающейся выйти на первый план среди европейских стран - членов НАТО и активнее всех стремящейся раздуть милитаристскую повестку. На данный момент Польша нарастила численность вооруженных сил почти до 220 тыс. В ближайших планах расширить до 300 тыс., а затем до полумиллиона. Американский контингент, базирующийся на польской территории, составляет всего 10 тыс. человек. В сравнении понятно, что даже расширив в этом направлении гарантии безопасности Варшаве, США не изменят какую-либо стратегическую обстановку. Политический подтекст встречи Трампа и Навроцкого заключается не в гарантиях безопасности или сотрудничестве двух стран. Это пример другим - показательное поощрение за верное следование интересам Вашингтона.

Польша - лидер среди стран НАТО по тратам на вооружение. На милитаризм уходит почти 4,5 % ВВП. Варшава в 2025 году демонстрирует беспрецедентные масштабы военных расходов. А в следующем намерена пустить в ход 4,8 % ВВП. Доминирующим поставщиком вооружений для Польши являются Штаты. Именно они продают подавляющее число военной продукции. Это слово в слово повторяет транслируемые Трампом посылы, мол, страны НАТО должны тратить на армию 5 % ВВП и закупать у американцев все, в том числе оружие.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Они просто говорят: "Нам нужны от вас миллиарды денег!" 2 % - мало миллиардов, 5 % - больше миллиардов. Как эти деньги тратить? Конечно, уже сами поляки приходят к мнению, что большинство из этих денег тратится впустую. Вертолеты Apache, которых поляки за миллиарды закупили почти 100 штук, уже устаревшие. И на поле боя сейчас вертолеты никто не применяет, потому что их заменили дронами. Мы об этом прекрасно знаем. Тем не менее, американцы за большие деньги выпихивают в Польшу устаревшую военную технику. А поляки тратят финансы просто безумно. Почему безумно? Потому что сейчас Польша в очень трудном финансовом состоянии. У нас огромный дефицит. В Польше сейчас большая проблема, чтобы закрыть вопрос финансирования здравоохранения. Многие больницы вообще на грани банкротства".

Ситуация в здравоохранении тяжелая. Среднее время ожидания консультации медицинского специалиста - 4 месяца. Дефицит финансирования польских медучреждений на ближайшие два года прогнозируется в размере 36 млрд евро. Варшава в угоду США и стремлению стать главным их партнером в Европе поступилась не только здравоохранением. В стране не хватает порядка 2 млн квартир; а в системе образования - 20 тыс. учителей.

В пользу того, что встреча Трампа и Навроцкого больше, чем просто встреча, а это некий посыл остальным, говорит и то, что гарантии безопасности США в полной мере никому не предоставляли. О них говорили в контексте Румынии, Украины, а теперь и Польши.