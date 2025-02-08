Что ждет армию в 2025 году - в проекте "По форме"

Для белорусской армии переизбрание Президента Беларуси Александра Лукашенко на новый срок означает продолжение развития курса миролюбивой и оборонительной политики, а также выстраивания партнерских отношений с международным сообществом.

Наступивший год для армии будет ярким на события как боевой подготовки, так и военного сотрудничества. Международные учения в рамках ШОС, совместные белорусско-российские маневры "Запад-2025", тренировка ОДКБ и многое другое. Подробнее о расписании Вооруженных сил.

Год полевой выучки и международной интенсификации

"2025 год - год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя, мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно. Сейчас идет жесткий и, увы, кровавый передел миропорядка, установленного в 1945 году, когда Беларусь в числе других основателей утвердила Устав Организации Объединенных Наций. Рушится однополярность последних десятилетий. Возникают новые союзы и центры силы. Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира, добрососедства и здравого смысла, - сказал Александр Лукашенко, посещая финальный концерт акции "Марафон единства" в Минске.

Перед тем как анонсировать планы Вооруженных сил на 2025 год, сразу спойлер - они весьма насыщенные, хочется еще раз подчеркнуть: главный итог ушедшего года был мирным. Об этом в очередной раз подчеркнул Президент. Поэтому сегодня главная задача государства и Вооруженных сил - сохранить то, что мы создали и приумножить результат: надежный оборонный щит как в сфере вооружения, так и в военной дипломатии.

Перечислим главные предстоящие события года. Начнем с боевой подготовки. Маневры "Запад-2025" станут экзаменом для Вооруженных Сил Беларуси и России. Подробности совместной тренировки пока не разглашаются. Известно лишь, что численность военнослужащих составит 13 тысяч.

Что это означает для международного сообщества? Согласно Венскому документу о мерах доверия и безопасности, эти учения будут наблюдаемыми. Беларусь уже уведомила все государства - участницы указанного документа о проведении масштабных маневров. Кто будет в числе наблюдателей? Определенно наши союзники, партнеры и друзья.

Что насчет Евросоюза и НАТО? Пока еще не решили. Но причины есть. В 2024 году состоялись учения "Стойкий защитник". Они были грамотно разбиты на ряд мелких учений, которые не позволяли увидеть общий масштаб. Далее. На территории Польши были проведены учения "Драгун". Они превышали 13 тысяч человек. Беларусь также приглашена не была. Учения в Эстонии и Норвегии. Приглашения мы не получили. Маневры в Латвии "Намис". Изначально было заявлено 14 тысяч военнослужащих, вскоре планку снизили до 13 тысяч. Наблюдатели там были, но белорусам-соседям приглашение не прислали. Закономерный вопрос: как мы поступим по отношению к таким недружественным действиям?

Учения ОДКБ "Боевое братство" традиционно развернется сразу на полигонах нескольких стран - членов организации. Экзамен сдадут все рода войск.

Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества знаково не только не для страны, но и для Вооруженных сил. Прогнозируется, что белорусские военные примут участие в рамках учения "Мирная миссия", а также в работе комитета начальников штабов ШОС. Помимо совместных маневров организация представляет для Беларуси интерес и в направлении строительства двусторонних отношений. Появляется хорошая возможность развития и углубления диалога с Индией, Пакистаном и Ираном. Указанные страны в свою очередь заинтересованы в сотрудничестве с нами.

Вопросы военной дипломатии

Важно отметить, что в 2025-м план международного сотрудничества включает в себя 853 мероприятия (больше, чем в прошлом году). Помимо вышеперечисленных контактов, Беларусь укрепит военный диалог с африканскими странами, Египтом, Лаосом, Таиландом, Монголией и Вьетнамом.

Еще одним важным мероприятием станет проведение международной выставки вооружения и техники MILEX-2025. Беларусь уже видит интерес к мероприятию и получает запросы на участие из разных уголков планеты. Тем временем белорусский военпром уже готов представить ряд новинок.

Главным событием не только для армии, но и для всей страны станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий разрабатывается не только в рамках страны. Запланированы десятки совместных проектов как с Российской Федерацией, так и со странами СНГ.

В общем, как сказал Главнокомандующий, нам сейчас не до внутренних игр и разборок. Нам нужно продолжать кропотливо работать. Закончу выпуск его же словами. Пусть они станут напутствием как для армии, так и для всего белорусского народа.

Из выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко на "Марафоне единства" (24.01.2025):