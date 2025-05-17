Чтобы государства обменивались не нотами протеста, а рецептами - мечта Веры Костенко

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Своими воспоминаниями о главе государства, его первых управленческих шагах в фильме "Начало начал: воспоминания Веры Костенко" поделилась идеолог, заслуженный ветеран труда, экс-первый секретарь Шкловского райкома партии.

Вместе с Верой Костенко побывали журналисты и в пекарне в Копыси, куда недавно приезжал во время рабочей поездки и сам Александр Лукашенко. Это предприятие - образец, этот опыт Президент хочет распространять и на другие подобные небольшие населенные пункты.

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"Я низко вам кланяюсь, что вы взялись за такую работу, что вас ценят, что вами дорожат, что вас любят, потому что вы подаете такую красоту и такой великолепный вкус прославленного хлеба", - с такими словами прошлась она по пекарне.

Фильм | Начало начал: воспоминания Веры Костенко Живая легенда Могилевщины: Вера Костенко раскрывает тайны становления Лукашенко. Большой эксклюзив "Первого информационного". Воспоминания Веры Костенко об Александре Лукашенко! Легенда Приднепровского края, первый секретарь райкома партии Шкловского района, ударница труда, идеолог. Видела первые управленческие шаги будущего Президента. В этом году самой известной и уважаемой жительнице Могилёвщины исполнилось 90 лет! Военное детство, 50 лет трудового стажа, почётный ветеран труда, большой жизненный путь и огромный опыт! Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Собеседовала Александра Лукашенко - педагога, как руководителя совхоза "Городец", отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию! - Как сегодня Вера Костенко следит за работой Президента Александра Лукашенко? 17.05.2025 10:40

Ветеран труда почти со слезами на глазах вспомнила, как в военные годы людям, и ее матери в том числе, порой просто нечем было накормить детей. "Меня переносит в военные годы, когда стоит мама рядом со мной. Брат меньший: "Хочу есть". А слезы мамы мне капают, что нечего дать, - вспоминает она. - Про нашу страну, я думаю, знают прежде всего, что мы столько согреваем людских душ, посылая продукты. Нам просто завидуют все, что мы имеем такую возможность - накормить свой народ".