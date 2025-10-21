Чуприс о ревизии законов: Более 60 тыс. актов признаны утратившими силу

Законы должны быть понятными людям, прозрачными и компактными. Президент внес в парламент законопроект "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности". Поручение о его подготовке глава государства дал по итогам проведенной ранее масштабной ревизии законодательства.

Работа над документом велась практически год. Разработка осуществлялась Национальным центром правовой информации при участии Администрации Президента, Совета министров, двух палат парламента, Верховного суда, Генпрокуратуры, а также иных органов. Использованы предложения, которые поступили от 66 ведомств, зарубежный опыт и научные наработки.

За 9 месяцев совместной работы госорганов по результатам ревизии и во исполнение поручений главы государства уже более 60 тыс. актов признаны утратившими силу. Такой информацией в программе "Панорама" поделилась заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс.

По ее словам, большинство из них - это акты местных органов. "Но и Совмин провел огромную работу. 8 тыс. только признаны утратившими силу различными способами: что-то интегрировано в другое законодательство, т.е. вычищено фактически. Т.е. работа проведена колоссальная", - подчеркнула она.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Основные задачи - это понятность, четкость нашего законодательства, системность, прозрачность, доступность - это все то, что предъявляется к законодательству, которое, в общем-то, должно быть адресовано людям и должно работать на пользу людей. Одно из первых ноу-хау - это то, что реализовано в законе, необходимость проведения систематической ревизии или инвентаризации законодательства на постоянной плановой основе".

"Если речь идет о законах, то мы закрепили в проекции, что законы и указы Президента должны пересматриваться раз в 5 лет. Что касается подзаконных актов, соответственно они должны проводиться в ревизиях раз в 3 года, если речь идет о постановлениях Совета министров и решениях местных органов, что касается ведомственных актов, то раз в год, - перечислила она. - Таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простоту и доступность".

"С другой стороны, было требование главы государства о том, что процесс подготовки самих документов должен быть более простым, чтобы он не занимал много времени. И такие решения тоже реализованы в законе", - отметила Ольга Чуприс.