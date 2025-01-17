Данилович: Запад считает весь мир джунглями, а себя - процветающим садом

Сегодня на Западе не утихают протесты, которые катятся по многим европейским странам. И они, вполне вероятно, могут привести к тому, что завтра соберутся фермеры с факелами и вилами под Белым домом.

Но есть ли понимание у западных и американских политиков, что от этого может произойти. Или это своеобразные жертвы, благодаря которым будут достигаться более глобальные процессы. Мнением поделился в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.

Они готовы на любые жертвы. Отмечу только, что в море хаоса, который Великобритания и США пытаются создать по всему миру, они видят только свои два кусочка, где должно сохраниться благоденствие, обеспечиться комфортное существование правящих элит. Вячеслав Данилович

Как подчеркнул эксперт, их собственные граждане - определенный расходный материал, который поставлен на службу интересам правящих элит коллективного Запада. А они, в свою очередь, считают весь остальной мир джунглями, а себя процветающим садом. А процветают они не за счет собственного труда и интеллекта, а за счет эксплуатации огромных мировых ресурсов, нанесения ущерба интересам других народов и государств.

"Но с другой стороны, те же самые США и Великобритания проводят достаточно хитрую политику, в связи с которой им все равно на ЕС, потому что это геополитический конкурент", - считает депутат.

Вячеслав Данилович напомнил, как когда-то на Западе поднялись возмущения, когда выдвигалась идея и Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным создания Европы от Лиссабона до Владивостока. "Это страшный сон для англосаксов, так как это было бы огромное объединение на евразийском континенте с европейскими технологиями, ресурсами, человеческим потенциалом. А это для них означал бы окончательный крах", - сказал он.