Демонстративный шаг, а не угроза: как СГ отвечает на милитаризацию НАТО
Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" проводятся без намерения эскалации напряженности. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью", комментируя цели и особенности учений.
"Мы заблаговременно объявили о том, что мы активную фазу учений отодвинули от границ государств, входящих в блок НАТО, для того, чтобы не стимулировать напряженность", - подчеркнул эксперт.
Однако он отметил, что риторика и действия стран НАТО, таких как Польша и страны Прибалтики, вынудили Беларусь и Россию скорректировать планы. "Это касается размещения немецкой бригады в Прибалтике, учений, которые не один раз проводились на территории Польши, - обозначил Александр Маркевич, говоря о приграничной милитаризации. - Два взвода наших военнослужащих будет размещено в непосредственной близости от польской границы для того, чтобы не допустить никаких эксцессов, не допустить никаких моментов".
Александр Маркевич:
"Но что такое взвод? Это небольшой воинский контингент, который существенной роли не играет. Это больше демонстративный шаг, показывающий, что мы реагируем на ту неконструктивную риторику и на те действия, которые вызывают напряженность, в том числе и на наших границах. Не более того".
При этом основная часть учений проводится в глубине территории Беларуси и не направлена на провокации. "Это не несет никакой угрозы, а направлено именно на повышение боевой выучки и слаженности действий региональной группировки войск", - отметил он.