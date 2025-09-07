Демонстративный шаг, а не угроза: как СГ отвечает на милитаризацию НАТО

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" проводятся без намерения эскалации напряженности. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью", комментируя цели и особенности учений.

"Мы заблаговременно объявили о том, что мы активную фазу учений отодвинули от границ государств, входящих в блок НАТО, для того, чтобы не стимулировать напряженность", - подчеркнул эксперт.

Однако он отметил, что риторика и действия стран НАТО, таких как Польша и страны Прибалтики, вынудили Беларусь и Россию скорректировать планы. "Это касается размещения немецкой бригады в Прибалтике, учений, которые не один раз проводились на территории Польши, - обозначил Александр Маркевич, говоря о приграничной милитаризации. - Два взвода наших военнослужащих будет размещено в непосредственной близости от польской границы для того, чтобы не допустить никаких эксцессов, не допустить никаких моментов".

Александр Маркевич:

"Но что такое взвод? Это небольшой воинский контингент, который существенной роли не играет. Это больше демонстративный шаг, показывающий, что мы реагируем на ту неконструктивную риторику и на те действия, которые вызывают напряженность, в том числе и на наших границах. Не более того".