Захват или оборона: эксперт рассказал о принципиальной разнице между учениями НАТО и СГ
Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025" направлены на противодействие актуальным угрозам и вызовам, а не на конфронтацию с конкретными государствами. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в "Актуальном интервью".
"Здесь надо акцентировать внимание на том, что в стратегических документах Запада или государств, входящих в блок НАТО, четко указано, кто является их противниками. У нас нет такого, чтобы мы конкретно обозначали государство, регион, еще что-либо. Мы противодействуем угрозам и вызовам, которые в отношении Беларуси имеют актуальный характер", - подчеркнул Александр Маркевич.
Эксперт отметил активную милитаризацию Запада, включая наращивание производства вооружений и размещение иностранных воинских контингентов в сопредельных странах. "Запад очень активно наращивает производство вооружения, и милитаризация в том числе сопредельных государств, которые размещают иностранные воинские контингенты на своих территориях, это отчетливо показывает", - обозначил завкафедрой. Он также обратил внимание на сценарии учений НАТО, которые, по его мнению, имеют захватнические цели.
Александр Маркевич:
"В сценариях, которые отрабатываются (странами НАТО - ред.) на десятках этих учений, на порядок больше военнослужащих принимают участие по сравнению с учениями, которые проводятся между Беларусью и Россией. Они (страны Запада - ред.) имеют захватнические устремления в отношении территорий и Российской Федерации, и Республики Беларусь".
В качестве примера он привел недавние учения НАТО: "Совсем недавно проводились учения, которые фактически отрабатывали сценарий захвата Калининградской области и блокирование оказания помощи со стороны Беларуси и региональной группировки войск".
В отличие от учений стран НАТО, учения "Запад-2025" направлены на обеспечение безопасности в условиях текущих и будущих вызовов. "Мы противодействуем тем вызовам и угрозам, которые актуальны на сегодняшний и завтрашний день, потому что мы должны учитывать тенденцию", - пояснил Александр Маркевич. Он также указал на экономические мотивы милитаризации Запада: "Государства Запада заложили серьезные военные бюджеты. Они с помощью этого стараются стимулировать свою промышленность, свою экономику, потому что других возможностей у них нет в связи с той политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки".