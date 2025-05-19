Денис Дук: Государственные символы - это то, что объединяет и укрепляет нацию

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11 мая в Беларуси отпраздновали День Государственного флага, герба и гимна. В 1995 году на республиканский референдум был вынесен вопрос в том числе и по поводу государственной символики.

Насколько тогда определяющим для развития Беларуси стал выбор флага и герба, мнением на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" член Центральной избирательной комиссии, доктор исторических наук, профессор Денис Дук.

"Возвращение к символам, которые были знакомы и понятны людям, стало историческим выбором белорусского народа. Теперь мы видим, что нам есть чем гордиться. Белорусский флаг содержит не столетнюю, а тысячелетнюю символику, потому что на флаге имеется орнамент, который известен со времен неолита", - привел исторический факт эксперт.

Факт Беларусь - первая страна, нанесшая орнамент на национальный флаг.

По словам профессора, красный цвет является частью белорусского государственного флага. Именно под этим цветом гибли отцы и деды, защищая родину, в годы Великой Отечественной войны.

Некоторые, кто переиначивают историю, как показали события 2020 года, хотят жить под коллаборантской символикой, хотят вести в мнимое светлое будущее. "Это то "светлое" будущее, которое сегодня имеют многие страны, поддавшиеся и ставшие фактически буфером. Слава богу, что белорусам хватило ума выбрать правильный путь, за который, особенно после событий 2020 года, не будет стыдно. Также после 2020-го мы еще больше убедились в правильности и перспективе пути. И перспектива только одна - мирное небо над головой", - подчеркнул Денис Дук.

Денис Дук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd3ab00d-0a10-426f-b6e2-bee070345727/conversions/2d74dcb3-5516-4502-b18a-60eb667ba155-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd3ab00d-0a10-426f-b6e2-bee070345727/conversions/2d74dcb3-5516-4502-b18a-60eb667ba155-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd3ab00d-0a10-426f-b6e2-bee070345727/conversions/2d74dcb3-5516-4502-b18a-60eb667ba155-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd3ab00d-0a10-426f-b6e2-bee070345727/conversions/2d74dcb3-5516-4502-b18a-60eb667ba155-xl-___webp_1920.webp 1920w Денис Дук