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Денис Дук: Государственные символы - это то, что объединяет и укрепляет нацию
11 мая в Беларуси отпраздновали День Государственного флага, герба и гимна. В 1995 году на республиканский референдум был вынесен вопрос в том числе и по поводу государственной символики.
Насколько тогда определяющим для развития Беларуси стал выбор флага и герба, мнением на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" член Центральной избирательной комиссии, доктор исторических наук, профессор Денис Дук.
"Возвращение к символам, которые были знакомы и понятны людям, стало историческим выбором белорусского народа. Теперь мы видим, что нам есть чем гордиться. Белорусский флаг содержит не столетнюю, а тысячелетнюю символику, потому что на флаге имеется орнамент, который известен со времен неолита", - привел исторический факт эксперт.
Факт
Беларусь - первая страна, нанесшая орнамент на национальный флаг.
По словам профессора, красный цвет является частью белорусского государственного флага. Именно под этим цветом гибли отцы и деды, защищая родину, в годы Великой Отечественной войны.
Некоторые, кто переиначивают историю, как показали события 2020 года, хотят жить под коллаборантской символикой, хотят вести в мнимое светлое будущее. "Это то "светлое" будущее, которое сегодня имеют многие страны, поддавшиеся и ставшие фактически буфером. Слава богу, что белорусам хватило ума выбрать правильный путь, за который, особенно после событий 2020 года, не будет стыдно. Также после 2020-го мы еще больше убедились в правильности и перспективе пути. И перспектива только одна - мирное небо над головой", - подчеркнул Денис Дук.
Он также заявил, что если в стране будет мир и порядок, то все кризисы и введенные санкции переживутся. "А чтобы сохранить мир, нам надо быть едиными. А государственные символы - это то, что объединяет и укрепляет нацию", - завершил эксперт.