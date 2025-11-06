3.68 BYN
Депутат Булавко рассказал, насколько реалистична блокада Калининградской области со стороны НАТО
Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокады Калининградской области, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете "Известия".
Насколько сегодня реалистичен подобный сценарий блокады Балтийского моря, и, соответственно, Калининградской области, в студии "Первого информационного" рассказал Анатолий Булавко, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Как сценарий вполне реалистичен, как программа для действий - можно достаточно скептически к этому отнестись. Дело в том, что Балтийский регион, очень важен, в том числе для России. Это с точки зрения экономической, с точки зрения военно-политической. Ведь не случайно еще в 18 веке Петр I видел расцвет России в прорубании окна в Европу через Балтику. События, которые сейчас происходят, очевидцами которых мы являемся, напоминают театр абсурда. Единственная опасность, которая есть, это то, что цена билетов на этот театр при определенном раскладе может стоить человеческих жизней. Это очень грустно и печально", - прокомментировал Булавко.
По его мнению, это обыкновенный военно-политический авантюризм. "С одной стороны, внести определенную дестабилизацию в России, и как следствие, в Республике Беларусь, этой военной напряженностью, с другой стороны, это очередная демонстрация гражданам своих стран, что вот на нас кто-то собирается нападать".
Уверенность в том, что реально никто нападать на Европу не собирается и балансирование на этой красной линии, только идет на пользу военно-промышленному комплексу и различным политическим "деятелям", уверен Булавко.