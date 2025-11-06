Депутат Булавко рассказал, насколько реалистична блокада Калининградской области со стороны НАТО

"Как сценарий вполне реалистичен, как программа для действий - можно достаточно скептически к этому отнестись. Дело в том, что Балтийский регион, очень важен, в том числе для России. Это с точки зрения экономической, с точки зрения военно-политической. Ведь не случайно еще в 18 веке Петр I видел расцвет России в прорубании окна в Европу через Балтику. События, которые сейчас происходят, очевидцами которых мы являемся, напоминают театр абсурда. Единственная опасность, которая есть, это то, что цена билетов на этот театр при определенном раскладе может стоить человеческих жизней. Это очень грустно и печально", - прокомментировал Булавко.